В США приняли законопроект по продлению финансирования правительства

ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Обе палаты конгресса приняли проект резолюции по продлению финансирования федерального правительства до 22 декабря, следует из результатов голосования.

В сенате за принятие данной резолюции проголосовал 81 конгрессмен, против — 14.

Ранее этот проект резолюции одобрила палата представителей США. Теперь законопроект поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.

В США правительственные учреждения не могут работать, пока конгресс не одобрит федеральный бюджет. В настоящее время конгресс обсуждает очередной временный бюджет сроком до конца декабря, но меньшинство в лице Демократической партии выступает против ряда мер, направленных на ужесточение иммиграционного законодательства и правоприменения. Крайний срок для принятия временного бюджета — полночь на субботу, 9 декабря.

Последнее "закрытие" федерального правительства случилось осенью 2013 года из-за разногласий президента-демократа Барака Обамы и республиканцев в конгрессе. Тот бюджетный кризис продолжался 17 дней и вызвал существенное падение популярности обеих партий среди избирателей.