В США приняли законопроект по продлению финансирования правительства

ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Обе палаты конгресса приняли проект резолюции по продлению финансирования федерального правительства до 22 декабря, следует из результатов голосования.
Ранее этот проект резолюции одобрила палата представителей США. Теперь законопроект поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.
В США правительственные учреждения не могут работать, пока конгресс не одобрит федеральный бюджет. В настоящее время конгресс обсуждает очередной временный бюджет сроком до конца декабря, но меньшинство в лице Демократической партии выступает против ряда мер, направленных на ужесточение иммиграционного законодательства и правоприменения. Крайний срок для принятия временного бюджета — полночь на субботу, 9 декабря.
Последнее "закрытие" федерального правительства случилось осенью 2013 года из-за разногласий президента-демократа Барака Обамы и республиканцев в конгрессе. Тот бюджетный кризис продолжался 17 дней и вызвал существенное падение популярности обеих партий среди избирателей.