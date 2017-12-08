В Канаде удовлетворили апелляцию Kinder Morgan по проекту Trans Mountain

МЕХИКО, 8 дек — РИА Новости. Компания Kinder Morgan Canada может продолжать работу по проекту нефтепровода Trans Mountain в Канаде без согласования с властями города Бернаби, решил Национальный энергосовет страны, тем самым удовлетворив апелляцию компании.
Проект Trans Mountain стоимостью 7,4 миллиарда канадских долларов предполагает увеличение мощности трубопровода Trans Mountain между Эдмонтоном в Альберте и Бернаби в Британской Колумбии с 300 тысяч до 890 тысяч баррелей в день. Начало работ было запланировано на осень 2017 года, первые поставки — на декабрь 2019 года.
Ранее Kinder Morgan заявила, что может отложить проект Trans Mountain в Канаде до сентября 2020 года в случае, если в начале 2018 года не получит больше ясности по выдаче необходимых разрешений и судебным процессам по проекту.