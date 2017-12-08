В Канаде удовлетворили апелляцию Kinder Morgan по проекту Trans Mountain

МЕХИКО, 8 дек — РИА Новости. Компания Kinder Morgan Canada может продолжать работу по проекту нефтепровода Trans Mountain в Канаде без согласования с властями города Бернаби, решил Национальный энергосовет страны, тем самым удовлетворив апелляцию компании.

Регулятор решил, что корпорация может не соблюдать устав города, по которым Kinder Morgan следовало получить от муниципальных властей одобрение своего плана проекта и разрешение на вырубку деревьев.

Проект Trans Mountain стоимостью 7,4 миллиарда канадских долларов предполагает увеличение мощности трубопровода Trans Mountain между Эдмонтоном в Альберте и Бернаби в Британской Колумбии с 300 тысяч до 890 тысяч баррелей в день. Начало работ было запланировано на осень 2017 года, первые поставки — на декабрь 2019 года.

Ранее Kinder Morgan заявила, что может отложить проект Trans Mountain в Канаде до сентября 2020 года в случае, если в начале 2018 года не получит больше ясности по выдаче необходимых разрешений и судебным процессам по проекту.