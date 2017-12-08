Финляндии подарят гигантский национальный флаг

ХЕЛЬСИНКИ, 8 дек — РИА Новости. Россия совместно с Норвегией, Швецией, Эстонией, Австралией и другими странами мира на специальной церемонии, организованной премьер-министром Финляндии Юхой Сипиля, подарят в пятницу народу Финляндии гигантский национальный флаг, сообщается на сайте юбилейных торжеств по поводу столетия независимости страны.

Финляндия 6 декабря отпраздновала столетие независимости. Парламент Великого княжества Финляндского провозгласил независимость от России 6 декабря 1917 года, 31 декабря государственную независимость страны признал Совет народных комиссаров Советской России во главе с Владимиром Лениным.

"Размер флага — 26 метров на 16 метров, общая площадь — 416 квадратных метров, он будет самым большим национальным флагом в мире. В создании флага из особо прочных тканей участвовали около 30 государств, включая Россию. Флаг будет находиться на флагштоке круглые сутки, что является исключительным случаем, так как по законам Финляндии национальный флаг не должен находиться на флагштоке ночью", — говорится в сообщении.

Ожидается, что флаг поднимут 28 мая 2018 года, в день столетия национального флага Финляндии, на самый высокий деревянный флагшток в Европе высотой 100 метров, который будет установлен в городе Хамина на берегу Финского залива.