В Иордании призвали депутатов участвовать в антиамериканских демонстрациях

АММАН, 8 дек — РИА Новости. Спикер парламента Иордании Атеф ат-Тарауина призвал депутатов принять участие в акциях протеста, которые пройдут в пятницу в связи с решением США признать Иерусалим столицей Израиля.

"В эти сложные времена, которые переживает наша арабская и мусульманская умма (община), мы должны быть вместе с народом и вместе с нашим руководством отвергнуть это несправедливое решение", — сказал спикер парламента.

"В связи с этим мы должны участвовать в шествиях и мероприятиях, которые пройдут в столице и других районах королевства завтра во второй половине дня", — добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Трамп также подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отвоеванные полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.