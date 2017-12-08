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В мире

Признанный Трампом Иерусалим сдержан в ликовании и протестах

Сюжет:
Признание США Иерусалима столицей Израиля (175)
01:3808.12.2017
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© AFP 2017 / Mahmud HamsПалестинские протестующие сжигают американский и израильский флаги в городе Газа. Архивное фотоПалестинские протестующие сжигают американский и израильский флаги в городе Газа. Архивное фото
© AFP 2017 / Mahmud Hams

ИЕРУСАЛИМ, 8 дек — РИА Новости. Западная часть Иерусалима откликнулась на американское признание вывешенными звездно-полосатыми флагами, восточная — закрытыми лавками. Радость евреев и протест арабов одинаково сдержанны, смешаны со страхом, отравлены неизвестностью.

Израильский разделительный барьер между еврейским поселением Неве Яаковна и палестинской территорией. Архивное фото
© AFP 2017 / Ahmad Gharabli 
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На главной улице, которая ведет от Яффских ворот в глубь Старого города — к Храму гроба Господня, Стене плача и мечетям Храмовой горы, не слышно разноязыких призывов прицениться к пестрым сувенирам Святой земли. Десятки магазинчиков захлопнули глухие железные двери, выкрашенные в однотипный зеленый цвет. Их владельцы непривычно хмуры и неразговорчивы: "приходите завтра", "не понимаю, о чем вы", "я очень занят".

По призыву своих политических лидеров арабы Иерусалима, Западного берега реки Иордан и сектора Газа устроили всеобщую забастовку против решения президента США Дональда Трампа признать город столицей Израиля, проигнорировав претензии палестинцев на его восточную часть с историческим центром.

© AP Photo / Majdi MohammedАкция протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Наблусе на Западном берегу реки Иордан. 7 декабря 2017
© AP Photo / Majdi Mohammed
Акция протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Наблусе на Западном берегу реки Иордан. 7 декабря 2017

Заграница не поможет

"Представьте, я, вот какой есть, возьму и скажу: "Россия — не для русских, а для другого народа". Кто этому поверит, кто это послушает? Ну, абсурд же", — возмущается хозяин скорняцкой лавки Мустафа.

Он — иерусалимец в четвертом поколении, тут его дом и три магазинчика с мастерскими, где из кожи шьют сумки и сандалии.

"Он просто сумасшедший. Неплохо бы ему показаться врачу. Человек раздает то, чем не владеет. Вот у вас телефон, а его отдают тому прохожему. Так ведет себя Трамп", — горячится он.

Палестинцы во время акции протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в городе Газа. 7 декабря 2017
© AFP 2017 / Mohammed Abed
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Решение Трампа, порвавшего с международным консенсусом и многолетней американской политикой, вызвало протесты палестинского руководства, недовольство в арабского и мусульманском мире, не нашло поддержки у западных стран, стало поводом для экстренных заседаний влиятельных организаций, включая Совет Безопасности ООН.

Но скорняк Мустафа не верит в то, что заграница им поможет.

"Помочь нам? Только по телевизору. Представьте себе стол. Все видят, что на нем, и никто не знает, что снизу. А я знаю. Там торгует Иерусалимом", — уверен он.

© REUTERS / Zoubeir SouissiПротестующие сжигают флаг США во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Тунисе. 7 декабря 2017
© REUTERS / Zoubeir Souissi
Протестующие сжигают флаг США во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Тунисе. 7 декабря 2017

"Исторический день"

Туристический гид Андрей, несмотря на свое имя, не говорит по-русски. Выходец из бывшей Югославии водит экскурсии по Старому городу и доволен тем, что арабское недовольство здесь пока обходится без крови, на улицах хватает туристов и совсем немного полицейских. Даже на самом опасном пятачке у Дамасских ворот стоит всего с десяток бойцов пограничной охраны и дежурит в ожидании "экшена" примерно столько же телекамер.

"В каком-то смысле это неплохо — все-таки в Старом городе они выбрали ненасильственный протест. С другой стороны, от этого страдают сами арабские торговцы, мусульмане и христиане, которым и без того непросто зарабатывать себе на жизнь", — говорит он.

Решению Трампа Андрей рад, но с оговорками. "Я же израильтянин, еврей. Для нас это праздник, исторический день. Мы немного сдержанны в ликовании, потому что не знаем, какими будут последствия этого шага", — объясняет он.

Президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. 6 декабря 2017
© AP Photo / Alex Brandon
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"Люди часто забывают или не знают, или знают, но хотят забыть, что этот город впервые в своей истории стал свободен и открыт для всех жителей и гостей вне зависимости от их национальности или вероисповедания под израильским, а стало быть еврейским правлением", — гордится экскурсовод.

Широких торжеств мэрия Иерусалима устраивать не стала, ограничившись иллюминацией в виде американского и израильского флагов на небольшом участке стены Старого города. Еще городские власти развесили звездно-полосатые знамена вдоль трех улиц, включая ту, на которой расположено генеральное консульство США.

"А какое ликование? Драка будет. Желательно запасаться пистолетом и шлемом. Горячие дни наступают", — стращает Константин. Русскоязычный еврей-христианин работает при одной из церквей Старого города и в рассуждениях о геополитических реалиях опирается на Библию.

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными в районе города Рамалла на Западном берегу
© REUTERS / Mohamad Torokman
При стычках на Западном берегу и в секторе Газа пострадали более 50 человек
"Библия мне четко говорит, что Иерусалим от времени царя Давида — столица Израиля. Я на этом и буду стоят. Если мы скажем, что Москва не является столицей России? А вообще-то исторически не Москва столица России, а Киев, мой хороший", — сообщает он.

"У нас одна Библия, одна страна и одна столица. Мы не можем их менять. Мы 2 тысячи лет жили без страны и без столицы. Мы были бездомными. Сейчас у нас есть свой дом и своя столица. Мы не можем в угоду чьим-то интересам их менять так же, как русские не могут отдать Москву, шотландцы — Эдинбург, а австралийцы — Канберру или какой там у них главный город", — говорит Константин.

© AFP 2017 / Mohammed AbedПалестинцы во время акции протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в городе Газа. 7 декабря 2017
© AFP 2017 / Mohammed Abed
Палестинцы во время акции протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в городе Газа. 7 декабря 2017

Протест

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, с которым до вчерашнего дня были солидарны США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами.

Израильский министр по делам Иерусалима Зеев Элькин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Израильский министр призвал Россию перенести посольство в Иерусалим
"Иерусалим — наша столица. Была, есть и будет оставаться. В этом смысле то, что декларировал вчера американский президент, это абсолютно естественно. Я надеюсь, что вслед за ним пойдут и лидеры многих других стран", — сказал министр по делам Иерусалима Зеев Элькин, который встречал в Старом городе парламентских спикеров из пяти африканских стран. Он убеждал их последовать примеру США и тоже перенести в Иерусалим свои посольства.

За пределами Иерусалима в четверг было не так спокойно. В стычках палестинцев с израильскими силовиками на Западном берегу реки и Газе пострадали свыше 100 человек. Это немного по местным меркам, но все с тревогой ждут пятницы — дня массовых мусульманских молитв, который должен показать, какой протестный потенциал имеет нынешнего обострение.

"(Движение палестинских оппозиционеров-исламистов) ХАМАС призывает к новой интифаде в пятницу, то есть завтра. (Правящий) ФАТХ, который призывал к протестам, начиная с сегодняшнего дня, особо сильного успеха не имел. Были, да, демонстрации, но небольшие, локализованные — в лагерях беженцев и обычных точках соприкосновения с израильтянами — Дженин, Калькилья, Вифлеем. Не было ничего такого экстраординарного. К забору в секторе Газа в районе Хан-Юниса вышла в основном молодежь и пацанье. Это протест для галочки", — рассуждает военный аналитик Андрей Кожинов.

Стена плача в Старом городе Иерусалима. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"На громкие заявления палестинская улица не повелась. А арабо-израильская улица, несмотря на заявления своих лидеров, не повелась совсем. Нет беспорядков в арабских городах Израиля. Если завтра день пройдет относительно мирно и спокойно, силы безопасности будут реагировать достаточно сдержанно и не будет погибших, то, скорее всего, протест не наберет силы после дневных молитв. Это будет означать, что интифада умерла, не родившись", — говорит он.

По словам собеседника агентства, сравнения с большим палестинским восстанием начала века, "второй интифадой", или даже летними волнениями в Иерусалиме нынешние события пока не выдерживают.

"Это не сентябрь 2000-го и не июль 2017-го. И близко нет. Не разжигается. Пытаются искусственно распалить, а не получается, к счастью", — резюмирует Кожинов.

Палестинский протест
© AFP 2017 / Mohammed AbedПрезидент США Дональд Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город.Дети во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в городе Газа. 7 декабря 2017
© AFP 2017 / Mohammed Abed
Президент США Дональд Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город.
© AP Photo / Majdi MohammedЭто заявление вызвало массовые протесты палестинцев. На Западном берегу четверг объявили днем всеобщей забастовки.Акция протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Наблусе на Западном берегу реки Иордан. 7 декабря 2017
© AP Photo / Majdi Mohammed
Это заявление вызвало массовые протесты палестинцев. На Западном берегу четверг объявили днем всеобщей забастовки.
© AFP 2017 / Farooq NaeemПосле заявления Дональда Трампа лидер движения ХАМАС Исмаил Хания призвал к новой интифаде — восстанию против Израиля.Активисты Совета обороны Пакистана во время протеста в Исламабаде. 7 декабря 2017
© AFP 2017 / Farooq Naeem
После заявления Дональда Трампа лидер движения ХАМАС Исмаил Хания призвал к новой интифаде — восстанию против Израиля.
© AP Photo / B.K. BangashХания объявил пятницу, 8 декабря, "днем гнева", в который начнется новое движение под лозунгом "свободу Иерусалиму и Западному берегу". "Единый Иерусалим остается столицей всей Палестины, …> и мы не признаем законность оккупации палестинской земли", – заявил лидер ХАМАС.Сторонники пакистанской религиозной партии молятся перед антиамериканским митингом в Исламабаде. 7 декабря 2017
© AP Photo / B.K. Bangash
Хания объявил пятницу, 8 декабря, "днем гнева", в который начнется новое движение под лозунгом "свободу Иерусалиму и Западному берегу". "Единый Иерусалим остается столицей всей Палестины, …> и мы не признаем законность оккупации палестинской земли", – заявил лидер ХАМАС.
© AFP 2017 / Mahmoud ZayyatРешение американского президента, по словам Исмаила Хании, стало агрессией против палестинского народа и объявлением войны его святыням. Лидер ХАМАС призвал все арабские страны разорвать сотрудничество с Вашингтоном.Палестинские студенты во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Сайде, Ливан. 7 декабря 2017
© AFP 2017 / Mahmoud Zayyat
Решение американского президента, по словам Исмаила Хании, стало агрессией против палестинского народа и объявлением войны его святыням. Лидер ХАМАС призвал все арабские страны разорвать сотрудничество с Вашингтоном.
© AP Photo / Ariel SchalitМечети на Западном берегу и в секторе Газа через азан призвали палестинцев взять инициативу и протестовать, чтобы их голос дошел до мирового сообщества.Израильские полицейские во время протестов в Иерусалиме. 7 декабря 2017
© AP Photo / Ariel Schalit
Мечети на Западном берегу и в секторе Газа через азан призвали палестинцев взять инициативу и протестовать, чтобы их голос дошел до мирового сообщества.
© AFP 2017 / Mohammed AbedВ Иерусалиме, Рамаллахе, Хевроне и Вифлееме прошли столкновения между палестинцами и израильскими военными. Палестинцы кидали камни в сторону правоохранителей, а силовики стреляли в сторону протестующих и применяли против них слезоточивый газ и звуковые гранаты. Ранения в столкновениях получили более ста палестинцев.Палестинцы во время акции протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в городе Газа. 7 декабря 2017
© AFP 2017 / Mohammed Abed
В Иерусалиме, Рамаллахе, Хевроне и Вифлееме прошли столкновения между палестинцами и израильскими военными. Палестинцы кидали камни в сторону правоохранителей, а силовики стреляли в сторону протестующих и применяли против них слезоточивый газ и звуковые гранаты. Ранения в столкновениях получили более ста палестинцев.
© AP Photo / Muhammad SajjadВ знак протеста против решения президента США Дональда Трампа палестинцы погасили огни на главной елке у Храма Рождества в Вифлееме, где, по библейскому преданию, родился Иисус Христос. Огни больше не горят и на елке в Рамалле — недалеко от могилы бывшего палестинского лидера Ясира Арафата.Пакистанцыв во время акции протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Пешаваре. 7 декабря 2017
© AP Photo / Muhammad Sajjad
В знак протеста против решения президента США Дональда Трампа палестинцы погасили огни на главной елке у Храма Рождества в Вифлееме, где, по библейскому преданию, родился Иисус Христос. Огни больше не горят и на елке в Рамалле — недалеко от могилы бывшего палестинского лидера Ясира Арафата.
© REUTERS / Mohamad TorokmanЗаявление Дональда Трампа по Иерусалиму не способствует ближневосточному урегулированию, оно вызвало острую реакцию среди палестинцев и существенно осложнило ситуацию в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что данная позиция президента США приводит к расколу среди международного сообщества.Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными в районе города Рамалла на Западном берегу
© REUTERS / Mohamad Torokman
Заявление Дональда Трампа по Иерусалиму не способствует ближневосточному урегулированию, оно вызвало острую реакцию среди палестинцев и существенно осложнило ситуацию в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что данная позиция президента США приводит к расколу среди международного сообщества.
© AFP 2017 / Adem AltanИзраиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы, которые были захвачены во время Шестидневной войны 1967 года и затем аннексированы. Мировое сообщество не признает израильский суверенитет над городом и считает его статус одной из основных проблем ближневосточного конфликтаАкция протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Анкаре
© AFP 2017 / Adem Altan
Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы, которые были захвачены во время Шестидневной войны 1967 года и затем аннексированы. Мировое сообщество не признает израильский суверенитет над городом и считает его статус одной из основных проблем ближневосточного конфликта
© REUTERS / Muhammad HamedСвященная для иудеев и мусульман Храмовая гора находится под фактическим контролем Израиля с войны 1967 года. На ее территории расположены культовые для мусульман сооружения – мечеть Аль-Акса и мусульманское святилище Купол Скалы (на картине).Протестующая держит плакат с изображением мечети Эль-Акса во время протеста возле американского посольства в Аммане, Иордания. 7 декабря 2017
© REUTERS / Muhammad Hamed
Священная для иудеев и мусульман Храмовая гора находится под фактическим контролем Израиля с войны 1967 года. На ее территории расположены культовые для мусульман сооружения – мечеть Аль-Акса и мусульманское святилище Купол Скалы (на картине).
© REUTERS / Zoubeir SouissiПротестующие сжигают флаг США во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Тунисе.Протестующие сжигают флаг США во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Тунисе. 7 декабря 2017
© REUTERS / Zoubeir Souissi
Протестующие сжигают флаг США во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Тунисе.
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