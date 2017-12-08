Признанный Трампом Иерусалим сдержан в ликовании и протестах

ИЕРУСАЛИМ, 8 дек — РИА Новости. Западная часть Иерусалима откликнулась на американское признание вывешенными звездно-полосатыми флагами, восточная — закрытыми лавками. Радость евреев и протест арабов одинаково сдержанны, смешаны со страхом, отравлены неизвестностью.

На главной улице, которая ведет от Яффских ворот в глубь Старого города — к Храму гроба Господня, Стене плача и мечетям Храмовой горы, не слышно разноязыких призывов прицениться к пестрым сувенирам Святой земли. Десятки магазинчиков захлопнули глухие железные двери, выкрашенные в однотипный зеленый цвет. Их владельцы непривычно хмуры и неразговорчивы: "приходите завтра", "не понимаю, о чем вы", "я очень занят".

По призыву своих политических лидеров арабы Иерусалима, Западного берега реки Иордан и сектора Газа устроили всеобщую забастовку против решения президента США Дональда Трампа признать город столицей Израиля, проигнорировав претензии палестинцев на его восточную часть с историческим центром.

© AP Photo / Majdi Mohammed Акция протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Наблусе на Западном берегу реки Иордан. 7 декабря 2017 © AP Photo / Majdi Mohammed Акция протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Наблусе на Западном берегу реки Иордан. 7 декабря 2017

Заграница не поможет

"Представьте, я, вот какой есть, возьму и скажу: "Россия — не для русских, а для другого народа". Кто этому поверит, кто это послушает? Ну, абсурд же", — возмущается хозяин скорняцкой лавки Мустафа.

Он — иерусалимец в четвертом поколении, тут его дом и три магазинчика с мастерскими, где из кожи шьют сумки и сандалии.

"Он просто сумасшедший. Неплохо бы ему показаться врачу. Человек раздает то, чем не владеет. Вот у вас телефон, а его отдают тому прохожему. Так ведет себя Трамп", — горячится он.

Решение Трампа, порвавшего с международным консенсусом и многолетней американской политикой, вызвало протесты палестинского руководства, недовольство в арабского и мусульманском мире, не нашло поддержки у западных стран, стало поводом для экстренных заседаний влиятельных организаций, включая Совет Безопасности ООН.

Но скорняк Мустафа не верит в то, что заграница им поможет.

"Помочь нам? Только по телевизору. Представьте себе стол. Все видят, что на нем, и никто не знает, что снизу. А я знаю. Там торгует Иерусалимом", — уверен он.

© REUTERS / Zoubeir Souissi Протестующие сжигают флаг США во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Тунисе. 7 декабря 2017 © REUTERS / Zoubeir Souissi Протестующие сжигают флаг США во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Тунисе. 7 декабря 2017

"Исторический день"

Туристический гид Андрей, несмотря на свое имя, не говорит по-русски. Выходец из бывшей Югославии водит экскурсии по Старому городу и доволен тем, что арабское недовольство здесь пока обходится без крови, на улицах хватает туристов и совсем немного полицейских. Даже на самом опасном пятачке у Дамасских ворот стоит всего с десяток бойцов пограничной охраны и дежурит в ожидании "экшена" примерно столько же телекамер.

"В каком-то смысле это неплохо — все-таки в Старом городе они выбрали ненасильственный протест. С другой стороны, от этого страдают сами арабские торговцы, мусульмане и христиане, которым и без того непросто зарабатывать себе на жизнь", — говорит он.

Решению Трампа Андрей рад, но с оговорками. "Я же израильтянин, еврей. Для нас это праздник, исторический день. Мы немного сдержанны в ликовании, потому что не знаем, какими будут последствия этого шага", — объясняет он.

"Люди часто забывают или не знают, или знают, но хотят забыть, что этот город впервые в своей истории стал свободен и открыт для всех жителей и гостей вне зависимости от их национальности или вероисповедания под израильским, а стало быть еврейским правлением", — гордится экскурсовод.

Широких торжеств мэрия Иерусалима устраивать не стала, ограничившись иллюминацией в виде американского и израильского флагов на небольшом участке стены Старого города. Еще городские власти развесили звездно-полосатые знамена вдоль трех улиц, включая ту, на которой расположено генеральное консульство США.

"А какое ликование? Драка будет. Желательно запасаться пистолетом и шлемом. Горячие дни наступают", — стращает Константин. Русскоязычный еврей-христианин работает при одной из церквей Старого города и в рассуждениях о геополитических реалиях опирается на Библию.

"Библия мне четко говорит, что Иерусалим от времени царя Давида — столица Израиля. Я на этом и буду стоят. Если мы скажем, что Москва не является столицей России? А вообще-то исторически не Москва столица России, а Киев, мой хороший", — сообщает он.

"У нас одна Библия, одна страна и одна столица. Мы не можем их менять. Мы 2 тысячи лет жили без страны и без столицы. Мы были бездомными. Сейчас у нас есть свой дом и своя столица. Мы не можем в угоду чьим-то интересам их менять так же, как русские не могут отдать Москву, шотландцы — Эдинбург, а австралийцы — Канберру или какой там у них главный город", — говорит Константин.

© AFP 2017 / Mohammed Abed Палестинцы во время акции протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в городе Газа. 7 декабря 2017 © AFP 2017 / Mohammed Abed Палестинцы во время акции протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в городе Газа. 7 декабря 2017

Протест

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, с которым до вчерашнего дня были солидарны США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами.

"Иерусалим — наша столица. Была, есть и будет оставаться. В этом смысле то, что декларировал вчера американский президент, это абсолютно естественно. Я надеюсь, что вслед за ним пойдут и лидеры многих других стран", — сказал министр по делам Иерусалима Зеев Элькин, который встречал в Старом городе парламентских спикеров из пяти африканских стран. Он убеждал их последовать примеру США и тоже перенести в Иерусалим свои посольства.

За пределами Иерусалима в четверг было не так спокойно. В стычках палестинцев с израильскими силовиками на Западном берегу реки и Газе пострадали свыше 100 человек. Это немного по местным меркам, но все с тревогой ждут пятницы — дня массовых мусульманских молитв, который должен показать, какой протестный потенциал имеет нынешнего обострение.

"(Движение палестинских оппозиционеров-исламистов) ХАМАС призывает к новой интифаде в пятницу, то есть завтра. (Правящий) ФАТХ, который призывал к протестам, начиная с сегодняшнего дня, особо сильного успеха не имел. Были, да, демонстрации, но небольшие, локализованные — в лагерях беженцев и обычных точках соприкосновения с израильтянами — Дженин, Калькилья, Вифлеем. Не было ничего такого экстраординарного. К забору в секторе Газа в районе Хан-Юниса вышла в основном молодежь и пацанье. Это протест для галочки", — рассуждает военный аналитик Андрей Кожинов.

"На громкие заявления палестинская улица не повелась. А арабо-израильская улица, несмотря на заявления своих лидеров, не повелась совсем. Нет беспорядков в арабских городах Израиля. Если завтра день пройдет относительно мирно и спокойно, силы безопасности будут реагировать достаточно сдержанно и не будет погибших, то, скорее всего, протест не наберет силы после дневных молитв. Это будет означать, что интифада умерла, не родившись", — говорит он.

По словам собеседника агентства, сравнения с большим палестинским восстанием начала века, "второй интифадой", или даже летними волнениями в Иерусалиме нынешние события пока не выдерживают.

"Это не сентябрь 2000-го и не июль 2017-го. И близко нет. Не разжигается. Пытаются искусственно распалить, а не получается, к счастью", — резюмирует Кожинов.