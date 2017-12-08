Грузия выступила за мирное урегулирование палестино-израильского конфликта

Дети во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в городе Газа. Архивное фото

Дети во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в городе Газа. Архивное фото

ТБИЛИСИ, 8 дек — РИА Новости. Министерство иностранных дел Грузии поддерживает усилия международного сообщества, нацеленные на мирное урегулирование палестино-израильского конфликта, сказано в заявлении МИД.

Так ведомство прокомментировало заявление президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

"Мы внимательно ознакомились с заявлением президента США — стратегическим партнером Грузии, а также с информацией о том, что в настоящее время ведется широкое рассмотрение данного вопроса, в том числе в ООН. Грузия поддерживает усилия международного сообщества, чтобы палестино-израильского конфликт был урегулирован мирно, на основании достигнутого диалогом соглашения", — сказано в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

МИД также отмечает, что официальный Тбилиси следит за развитием событий и проводит консультации с партнерами по вопросу признания Иерусалима столицей Израиля.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отвоеванные полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.