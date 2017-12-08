Земан поддержал решение Трампа по Иерусалиму

ПРАГА, 8 дек — РИА Новости, Александр Куранов. Глава Чехии Милош Земан, выступая в четверг вечером по TV Barrandov, выразил свою радость от того, что президент США Дональд Трамп принял решение переместить посольство своей страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

"Президент США Дональд Трамп этим решением выполнил одно из своих предвыборных обещаний. От этого известия у меня большая радость. Ведь я сам во время посещения Израиля четыре года назад предлагал перенести посольство Чехии в Иерусалим. Если бы так случилось, мы были бы на этом пути первыми. Ну а теперь, раньше или позднее, видимо, будем идти по стопам США", — сказал Земан.

Трамп в среду заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства. Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отвоеванные полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.

По словам Земана, то, что некоторые политики в разных странах протестуют против данного шага Трампа — "это их проблема". Земан считает, что каждая страна имеет право решить, какой город будет ее столицей, и каждая страна также имеет право решить, где именно разместит свое посольство в другом государстве.

"Думаю, что это, прежде всего, шаг, который демонстрирует самоуверенную политику США, и это хорошо", — подчеркнул чешский президент.

Земан выразил также уверенность, что страны Евросоюза последуют в данном вопросе по пути США.