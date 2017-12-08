Земан поддержал решение Трампа по Иерусалиму

ПРАГА, 8 дек — РИА Новости, Александр Куранов. Глава Чехии Милош Земан, выступая в четверг вечером по TV Barrandov, выразил свою радость от того, что президент США Дональд Трамп принял решение переместить посольство своей страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.
Трамп в среду заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства. Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отвоеванные полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.
"Думаю, что это, прежде всего, шаг, который демонстрирует самоуверенную политику США, и это хорошо", — подчеркнул чешский президент.
Земан выразил также уверенность, что страны Евросоюза последуют в данном вопросе по пути США.