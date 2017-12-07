В МИД рассказали о подготовке встречи контрольной комиссии по РСМД

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Новая встреча контрольной комиссии по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) вполне реальна в ближайшее время, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью газете "Коммерсант".

"Она вполне реальна в ближайшее время. Мы над этим вопросом работаем. Соответствующее публичное объявление будет сделано ближе к дате этого возможного мероприятия", — заявил он, отвечая на вопрос, запланирована ли на ближайшее время новая встреча контрольной комиссии по РСМД.