МИД надеется, что США примут решение в пользу сохранения договора о РСМД

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Россия надеется, что США примут решение в пользу сохранения договора о РСМД и Вашингтон учтет в полном объеме озабоченности Москвы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью газете "Коммерсант".

"Исхожу из того, что решения, которые будет принимать американская сторона по этому вопросу, учтут в полном объеме нашу позицию, и надеюсь, что эти решения будут в пользу сохранения договора, а не его дальнейшей раскачки", — сообщил он.

Договор РСМД подписан в 1987 году в Вашингтоне и носит бессрочный характер. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. В США неоднократно обвиняли РФ в нарушении договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности.

Москва в прошлом отрицала обвинения США в нарушении этого договора.