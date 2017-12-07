Власти британского Шеффилда приостановили действие лицензии Uber

ЛОНДОН, 7 дек – РИА Новости. Власти британского города Шеффилда приостановили действие лицензии онлайн-сервиса заказа такси Uber, сообщил РИА Новости представитель городского совета.

Лицензия была приостановлена в прошлую пятницу по причине того, что администрация сервиса не ответила на запросы властей города о менеджменте компании. Uber может продолжать работать по нынешней лицензии до 18 декабря.

"Да, это так… Если они (Uber) оспорят решение, то сервис будет работать до завершения процесса апелляции. Если они откажутся подавать апелляцию, то решение о приостановке лицензии вступит в силу", — сказал по телефону сотрудник горсовета.

Шеффилд стал вторым в Британии городом, где у Uber возникают проблемы с продлением лицензий. Ранее предприятие Transport for London, управляющее общественным транспортом в британской столице, не продлило лицензию компании Uber London Limited на деятельность в Лондоне, которая истекла 30 сентября, обосновав это несоответствием правилам безопасности.