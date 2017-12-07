СДПГ выступила за начало переговоров с ХДС/ХСС по формированию кабмина

Лидер ХДС, канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции по итогам переговоров о формировании коалиционного правительства в Берлине

Лидер ХДС, канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции по итогам переговоров о формировании коалиционного правительства в Берлине

БЕРЛИН, 7 дек — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Съезд Социал-демократической партии Германии (СДПГ) со значительным большинством проголосовал за начало переговоров "с открытым результатом" с альянсом ХДС/ХСС во главе с действующим канцлером Ангелой Меркель по вопросу о формировании правительства.

"Значительное большинство — "за", — заявил представитель партии.

Ранее правление партии во главе с председателем Мартином Шульцем поставили перед съездом вопрос о легитимности начала подобных переговоров.

В конце сентября в Германии прошли выборы в бундестаг, на которых СДПГ потерпела историческое поражение, получив лишь 20,5% голосов (153 места в парламенте). После этого Шульц заявил, что партия отказывается от участия в будущем правительстве, уходит в оппозицию. Однако после провала предварительных переговоров о создании кабмина при участии альянса ХДС/ХСС во главе с Меркель, а также либералами из Свободной демократической партии и "Зелеными", Шульц сказал, что съезд СДПГ может санкционировать старт переговоров с Меркель и ее соратниками по вопросу о формировании кабинета.