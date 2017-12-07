Франкен намерен покинуть сенат США из-за обвинений в домогательствах

ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. Сенатор США от Миннесоты, демократ Эл Франкен объявил о своем решении покинуть сенат в ближайшие недели из-за обвинений ряда женщин в сексуальных домогательствах с его стороны.

"Сегодня я объявляю, что в предстоящие недели я уйду в отставку из сената", — заявил Франкен на заседании сената в четверг.

В среду более десятка сенаторов, в том числе женщин-сенаторов от Демократической партии потребовали уйти в отставку Франкена, обвиненного несколькими женщинами в сексуальных домогательствах.

Ранее журналистка Лиэнн Туиден обвинила Франкена в том, что он в 2006 году, еще до избрания сенатором, насильно поцеловал ее, а затем сфотографировался, хватая спящую Туиден за грудь обеими руками. Франкен извинился, а Туиден заявила, что принимает его извинения и не будет добиваться отставки политика.

Американка Линдси Менц заявила СМИ, что Франкен домогался ее, уже будучи сенатором. По данным газеты Hill, всего восемь женщин обвинили политика в сексуальных домогательствах. Выступая на заседании сената Франкен заявил, что обвинения "шокировали и расстроили" его.

"Кто-то подумал, что я признаюсь во вменяемых мне обвинениях, это не так. Некоторые обвинения — ложные, а некоторые я помню иначе", — сказал он, отметив при этом, что уверен, что "все женщины заслуживают быть услышанными и имеют право на то, чтобы их воспринимали серьезно".

Сенатор-демократ назвал сегодняшний день "худшим в своей политической карьере" и не упустил случая "уколоть" республиканцев: "ирония в том, что я ухожу, когда в Овальном Кабинете (Белого дома) находится человек, который хвастался под запись своими сексуальными похождениями, а тот, кто эксплуатировал малолетних, баллотируется в сенат при поддержке своей партии". Сенатор, не называя имен, указал на президента США Трампа и кандидата в сенат от штата Алабама Мура.

Франкен до избрания сенатором был известен как шоумен и ведущий передачи "Субботний вечер в прямом эфире" на NBC. Он был впервые избран сенатором в 2008 году. Франкен уже принес извинения за свое поведение, однако ранее заявлял, что пока не намерен уходить с поста сенатора.

В последние месяцы целый ряд актеров, а затем и политиков оказались в США в центре внимания из-за обвинений в домогательствах.