Лавров указал Тиллерсону на безальтернативность Минских договоренностей

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном вновь указал на необходимость неукоснительного выполнения минских договоренностей Киевом, говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Встреча прошла "на полях" заседания Совета министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ в Вене.

"При рассмотрении ситуации на востоке Украины с российской стороны отмечена безальтернативность Минских договорённостей от 12 февраля 2015 года. Вновь указано на необходимость неукоснительного выполнения их положений киевскими властями", — говорится в сообщении.