Лавров указал Тиллерсону на недопустимость эскалации ситуации вокруг КНДР

Портреты президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во время трансляции новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле после ракетного пуска КНДР

Портреты президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во время трансляции новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле после ракетного пуска КНДР

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном указал на недопустимость эскалации напряженности, к которой ведут военные приготовления США в районе Корейского полуострова, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Встреча прошла "на полях" заседания Совета министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ в Вене.

"Главы внешнеполитических ведомств России и США выразили общее мнение, что КНДР следует строго выполнять резолюции Совета Безопасности ООН. При этом Лавров вновь подчеркнул недопустимость эскалации напряженности, к которой ведут американские военные приготовления в районе Корейского полуострова и агрессивная риторика, призвал к возобновлению ответственной работы по решению ядерной проблемы Корейского полуострова исключительно дипломатическими методами", — говорится в сообщении.