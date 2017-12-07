В ОБСЕ призвали избегать политизации в процессе карабахского урегулирования

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (510)

ВЕНА, 7 дек — РИА Новости. Главы делегаций Минской группы (МГ) ОБСЕ — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, госсекретарь США Рекс Тиллерсон и постоянный представитель Франции Вероник Роже-Лакан — призвали избегать политизации гуманитарного процесса в рамках урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Главы делегаций приветствовали возобновление диалога между Арменией и Азербайджаном на уровне президентов 16 октября в Женеве и встречу министров иностранных дел двух стран в Вене 6 декабря, а также выразили удовлетворение активизацией переговоров.

"Мы приветствуем, что стороны рассматривают предложения сопредседателей, направленные на восстановление контактов между армянами и азербайджанцами, и поддерживаем усилия Международного комитета Красного креста по продвижению обмена данными по пропавшим людям. Мы призываем стороны избегать ненужной политизации этих важных гуманитарных шагов", — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ОБСЕ в четверг.

В сообщении также подчеркивается готовность глав делегаций трех стран продолжать тесную работу со сторонами конфликта для достижения устойчивого и мирного урегулирования.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.