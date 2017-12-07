В Казахстане ответили на предложение Милонова отказаться от ОИ-2018

АСТАНА, 7 дек – РИА Новости. Сборная Казахстана будет выступать на предстоящих Зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, заявил вице-министр культуры и спорта республики Сакен Мусайбеков.

Ранее депутат Государственной Думы России Виталий Милонов напомнил, что другие страны не застрахованы от "молота экономических аппетитов Запада" и предложил Казахстану отказаться от участия в Олимпийский играх в Южной Корее. Он также обратился к руководству национальных олимпийских комитетов стран БРИКС, Беларуси и Кыргызстана с просьбой воздержаться от соревнований в знак солидарности с Россией.

Мусайбеков, в свою очередь, сказал, что ведомство полностью поддерживает антидопинговую конвенцию, и что в любых международных соревнованиях, которые проводятся под эгидой Международного олимпийского комитета, должны участвовать только "чистые" спортсмены.

"Про наших ребят, которые готовятся, участвуют в соревнованиях, борются за оставшиеся лицензии, я хочу сказать – они "чистые" спортсмены, которые не употребляют допинг. У нас нулевая терпимость к допингу…. И мы будем участвовать, мы готовимся к Олимпиаде", — цитирует слова Мусайбеков Sputnik Казахстан.

Он добавил, что в этом году казахстанские спортсмены несколько раз сдавали допинг-пробы, которые отправляли в Германию. Тесты показали, что они "чисты".

"Гарантировать вам может страховой полис. Но я вам тоже гарантирую, что наши "чистые" спортсмены все поедут на олимпийские игры", — подчеркнул вице-министр.

На сегодняшний день у национальной сборной команды Казахстана есть 23 олимпийские лицензии: по биатлону — 10, по фигурному катанию — 3, по шорт-треку — 10.

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