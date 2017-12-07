Глава ФБР заявил, что Трамп не просил его о преданности

ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. Глава ФБР Кристофер Рэй заявил, что президент США Дональд Трамп никогда не просил его о преданности.

"Президент не просил меня дать какую-либо клятву верности. Я предан конституции, законам этой страны, хорошим людям Америки", — заявил Рэй на слушаниях в палате представителей США, отвечая на соответствующий вопрос конгрессмена-демократа Джеррольда Надлера.

Рэй ранее сменил на посту директора ФБР Джеймса Коми, которого в мае уволил Трамп, обвинив в непрофессионализме. Коми позднее заявлял, что президент просил его о "преданности" на фоне "российского расследования". Такие просьбы противники Трампа рассматривают как нарушение закона о независимости ФБР и "препятствование правосудию". Сам глава государства отрицает, что обращался с такими просьбами к бывшему директору ФБР.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия категорически отрицает подобные обвинения, называя их бездоказательными.