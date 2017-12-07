Заявление Трампа по Иерусалиму: стоит ли ждать новых беспорядков?

Палестинский протестующий бросает баллон со слезоточивым газом в сторону израильских военныз во время столкновений в Вифлееме на Западном берегу

Палестинский протестующий бросает баллон со слезоточивым газом в сторону израильских военныз во время столкновений в Вифлееме на Западном берегу

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. После заявлений президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и намерении перенести туда американское посольство из Тель-Авива появились опасения, что в ближайшие дни могут начаться масштабные столкновения между палестинцами и израильтянами. Не исключено, что толчком для них могут стать события и заявления, которые могут быть сделаны в ходе пятничной молитвы мусульман на Храмовой горе.

Накануне американский президент выступил с заявлением о признании города столицей Израиля и переводе туда посольства из Тель-Авива. После заявления Трампа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил главу Белого дома за "отважное и справедливое" решение признать Иерусалим столицей еврейского государства.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства, в том числе американское, располагаются в Тель-Авиве.

После заявлений Трампа ряд мировых стран, включая большинство государств Ближнего Востока, осудили решение американского лидера по Иерусалиму.

Статус кво неизменен?

Как Израиль, так и палестинцы считают Иерусалим своей столицей, размежевание внутри Иерусалима остается предметом острых противоречий на протяжении ряда десятилетий. Священная для иудеев и мусульман Храмовая гора находится под фактическим контролем Израиля с войны 1967 года. На ее территории расположены культовые для мусульман сооружения – мечеть Аль-Акса и мусульманское святилище Купол Скалы.

По словам Белого дома, США по-прежнему признают статус-кво в вопросе Храмовой горы в Иерусалиме, несмотря на то что признают город столицей Израиля. Премьер Израиля также пообещал сохранить статус-кво святых мест в Иерусалиме, обеспечить свободу вероисповедания всех религий.

В свою очередь, представители местной арабо-мусульманской общины регулярно обвиняют Израиль в стремлении взять под контроль Храмовую гору, где на руинах разрушенных в древности иудейских храмов стоят важные мечети. Лидеры Израиля заверяют в неизменности статус-кво, который предполагает, что святыня находится под автономным управлением "Вакфа" — фонда исламского имущества, там вправе молиться только мусульмане, а представителям других конфессий разрешено свободно ее посещать.

Ситуация обостряется

В Восточном Иерусалиме, который был отбит израильтянами у Иордании полвека назад и позднее аннексирован, регулярно происходят стычки арабского населения с силовиками. Последний крупный всплеск напряженности пришелся на лето 2017 года, когда местные жители протестовали против планов ввести полицейский досмотр при входе к мечетям Храмовой горы, почитаемым как третья по значимости святыня ислама.

Как сообщил в четверг РИА Новости представитель армии обороны Израиля, столкновения вспыхнули между палестинцами и израильскими силами в различных районах на Западном берегу реки Иордан и сектора Газа.

Как передавал корреспондент РИА Новости из города Рамалла, всеобщая забастовка парализовала все стороны жизни на Западном берегу реки Иордан в знак протеста против решения Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля. Работа остановилась во всех секторах образования – закрылись школы, институты и университеты по решению министерства образования. Забастовка затронула и торговлю: магазины закрылись в четверг в рамках "дня гнева" палестинцев.

Житель палестинского города Рамалла рассказал РИА Новости, что в городе, как и на всех территориях, проходит всеобщая забастовка, объявленная основными местными политическими движениями. Рядом с израильскими КПП возводятся баррикады, люди "жгут покрышки". В самом городе столкновений пока нет.

Также, по данным газеты "Аш-Шарк аль-Аусат", конфронтация между палестинской молодежью и израильской армией произошла в районе Баб аз-Зауия в городе Хеврон.

Кроме этого, палестинские фракции призвали палестинцев выйти на демонстрации. Мечети на Западном берегу и в секторе Газа через азан (призыв к молитве) призвали палестинцев взять инициативу и протестовать, чтобы их голос дошел до мирового сообщества. В знак протеста против решения Трампа местные власти погасили освещение новогодних елок и огни мечети Аль-Акса.

Беспорядкам быть?

Несмотря на достаточно мирный характер протестных акций в связи с заявлением Дональда Трампа, существует вероятность начала беспорядков, которые могут иметь серьезные последствия.

В частности, после слов Трампа по Иерусалиму, глава политбюро палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаил Хания объявил пятницу "днем гнева" и началом восстания в связи с решением США признать Иерусалим столицей Израиля. Он также призвал к началу новой "интифады" — восстания против Израиля.

Первая палестинская интифада (1987-1991) — борьба палестинцев против израильской оккупации завоеванных в ходе Шестидневной войны 1967 года территорий. В 2000 году началась вторая "интифада", поводом к которой послужило посещение премьером Израиля Ариэлем Шароном и группой его сторонников Храмовой горы. Позднее вторая "интифада" пошла на спад, однако обстановка в зоне палестино-израильского конфликта все еще нестабильна.

Вероятность беспорядков также зависит от того, какие заявления могут последовать во время традиционной пятничной молитвы мусульман на Храмовой горе.

Более серьезные причины

Старший научный сотрудник департамента политической науки НИУ ВШЭ Леонид Исаев считает, что причин для интифады, сравнимой с предыдущими, в свете признания США Иерусалима столицей Израиля нет.

По мнению эксперта, возможны демонстрации против США и Израиля, однако по масштабам их нельзя будет сравнить с первой или второй интифадой, поскольку для этого нужны более серьезные причины, чем решение Трампа, которое, как считает Исаев, носит "имиджевый характер". При этом он отметил, что в последнее время палестино-израильский конфликт характеризуется главным образом дипломатической борьбой сторон.

Как сказал РИА Новости Исаев, возможны демонстрации с антиамериканскими и антиизраильскими лозунгами, но для того, чтобы начались события уровня первой или второй интифады, нужны какие-то реальные действия против палестинцев.

"Демонстрации, конечно, возможны с антиамериканскими и антиизраильскими лозунгами", — заявил Исаев, добавив, что для масштабов интифады должны быть какие-то "глубинные причины" главным образом со стороны Израиля, поскольку признание решения США по Иерусалиму болезненно лишь с риторической точки зрения. "Это слова", — добавил он.

"Для того чтобы было что-то уровня первой или второй интифады, нужны какие-то реальные действия против палестинцев, а не словоблудие американской дипломатии, поэтому я не думаю, что это может чем-то радикальным закончиться", — добавил Исаев.

При этом собеседник агентства не исключил, что если демонстрации будут жестко подавляться или будут жертвы и израильская полиция будет себя жестко вести, то это может спровоцировать серьезный конфликт.

Сомнения в ХАМАС

Как заявил РИА Новости руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований Владимир Фитин, возбудить арабскую "улицу" несложно, поскольку антиизраильские настроения воспитываются с юных лет.

"Возбудить арабскую "улицу" несложно, поскольку антиизраильские настроения воспитываются с юных лет. (Воспитываются) в атмосфере ненависти. О чем неоднократно говорил Израиль – что в переговорах об урегулировании нужно прекратить информационное возбуждение ненависти к Израилю и пропаганду необходимости ликвидировать это государство. Но что возникнет новая интифада – пока сказать сложно. Палестинское население – материал, конечно, взрывоопасный, воспламениться может, но насколько будут его активно поджигать, покажет ближайшее будущее", — сказал Фитин РИА Новости.

Однако эксперт считает, что оценить потенциал ХАМАС в организации новой интифады против Израиля пока сложно, у движения есть множество своих проблем.

"Но во что это может вылиться, трудно сказать, поскольку у всех проблем хватает, кроме того, чтобы воевать с Израилем. И у ХАМАС самое огромное количество проблем, неурегулированные отношения с движением ФАТХ, с Рамаллой. Много говорится, что они создадут единое правительство, но пока не получается", — отметил Фитин.

В то же время, заметил эксперт, фактор противостояния с Израилем всегда был объединяющим для палестинских движений.