В Австрии задержали подозреваемого в подготовке теракта, сообщили СМИ

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Власти Австрии задержали выходца из Боснии по подозрению в подготовке теракта на рождественской ярмарке в городе Грац, сообщает издание Kleine Zeitung.

Как пишет издание, 25-летний босниец был задержан 1 декабря в приюте для бездомных. Предполагается, что он планировал совершить теракт на рождественской ярмарке.

По словам свидетелей, он регулярно просматривал на общем компьютере видео терактов, совершенных на машине, и делал радикальные заявления. По информации издания, задержанный был прихожанином мечети, которая была закрыта по подозрению в связях с террористами.

В прошлом году неизвестный на грузовике врезался в посетителей рождественской ярмарки в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 получили ранения.