Адвокат заявил, что Саакашвили не уведомили о подозрении в преступлениях

КИЕВ, 7 дек — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на данный момент еще не получил официального уведомления от правоохранительных органов о привлечении его к уголовной ответственности в качестве подозреваемого, сообщил в четверг РИА Новости главный адвокат политика Руслан Чернолуцкий.

Накануне пресс-секретарь генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко заявил, что на адрес Саакашвили направлено постановление о предъявлении ему подозрения по трем статьям уголовного кодекса.

"Подозрение мы не получили ни 5 декабря, ни вчера. Есть только публичное заявление пресс-секретаря генпрокуратуры о том, что уведомление отправлено по почте, но на сегодня он не живет у себя на Костельной, 7. Но нами почта контролируется. На сегодня почтового письма от генпрокуратуры и следователя мы не получили. Человек не может быть арестован, если ему подозрение не вручили. Мне как адвокату, а также Михаилу Саакашвили подозрение не было вручено, поэтому считать, что у Михаила есть какой-то статус процессуальный в деле, который мы можем озвучивать, а также обжаловать действия относительно такого статуса, мы не можем", — сказал Чернолуцкий.

Саакашвили во вторник был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники силой отбили его у правоохранителей, после чего они отправились в палаточный городок под парламентом, где и обосновались, устраивают митинги и требуя импичмента президента. Между тем Саакашвили объявлен в розыск на Украине. В среду правоохранители приходили в палаточный городок к политику, однако его соратники оказали им сопротивление. Генпрокурор давал Саакашвили время до конца среды, чтобы он добровольно пришел на допрос, однако политик так и не явился.

По информации генпрокуратуры, правоохранители подозревают Саакашвили в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины "покушение на преступление", "совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией" и "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".