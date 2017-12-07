Парламент Молдавии принял закон об ограничении вещания российских каналов

КИШИНЕВ, 7 дек — РИА Новости. Парламент Молдавии принял во втором и окончательном чтениях закон по изменению Кодекса о телевидении и радио, который ограничивает трансляцию в республике информационно-аналитических передач из России, передает в четверг агентство Sputnik Молдова.

Ранее Демпартия, самая большая фракция в парламенте (41 депутат из 101), зарегистрировала в высшем законодательном органе страны законопроект по борьбе с иностранной пропагандой, в том числе якобы российской. В партии заявили, что инициатива, подписанная депутатами ДПМ и Европейской народной партии, направлена на "обеспечение безопасности информационного пространства путем ограничения трансляции и ретрансляции на территории Молдавии информационно-аналитических, политических и военных передач из государств, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении".

"Молдавский парламент проголосовал сразу в двух чтениях за законопроект по изменению Кодекса о телевидении и радио, который предполагает ограничение трансляции информационно-аналитических передач из России", — говорится в сообщении.

Как уточняет агентство, инициативу поддержал 61 депутат. Против высказались представители фракций Партии социалистов и Партии коммунистов.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал эту инициативу и заявил, что не подпишет ни один антироссийский закон. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин назвал регистрацию в парламенте Молдавии законопроекта об исключении из молдавского эфира новостных программ РФ информационной блокадой собственного населения.