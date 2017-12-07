В Николаеве вооруженные люди попытались захватить рынок, пишут СМИ

КИЕВ, 7 дек — РИА Новости. Группа вооруженных людей попыталась захватить рынок в украинском городе Николаеве, однако полиция взяла штурмом здание, где забаррикадировались нападавшие, сообщило местное интернет-издание "Новости N".

По данным издания, около 20 человек с оружием ворвались в здание администрации вещевого рынка "Колос", взломали дверь, выбили окно, несколько раз выстрелили и взорвали светошумовые гранаты. Когда на прибыла полиция, нападавшие забаррикадировались в администрации.

​"Были в здании забаррикадировавшиеся лица. Было решение взять штурмом здание, в итоге были задержаны все лица, без пострадавших", — сказал изданию начальник полиции Николаева Максим Ахрамеев.

Молодчики с оружием, пытавшиеся захватить рынок "Колос”, приехали из других городов https://t.co/lh0aC0CVxg pic.twitter.com/gXvjL0mB9x — Издание Мой Город (@sites_mk) 7 декабря 2017 г.

По данным "Украинской правды", нападавших было 18 человек, в полиции заявляют, что все они не местные, а приехали из разных областей. Они забрали из кассы около 300 тысяч гривен и пытались cбежать. При взрывах пострадали трое охранников и уборщица, двое из них пока остаются в больнице.

Полицейские изъяли у нападавших четыре пистолета, помповое ружье и холодное оружие.