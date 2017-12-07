Могерини о призыве ХАМАС к интифаде: ЕС ожидает, что реакция будет мирной

БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз ожидает, что любая реакция на заявление США о признании Иерусалима столицей Израиля будет мирной, это касается и призыва ХАМАС к новой арабской интифаде, заявила в четверг глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Настало время - Трамп о признании Иерусалима столицей Израиля

Президент США Дональд Трамп в среду заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда посольства. В ответ лидер палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаил Хания не признал Иерусалим столицей Израиля и призвал к новой, третьей арабской интифаде — восстанию против Израиля. Россия и ООН неоднократно призывали к исключительно мирному решению арабо-израильского конфликта и постоянно осуждали насилие и призывы к нему.

"Что касается реакции лидера ХАМАС, мы ожидаем, что все демонстрации и любая реакция будут мирными. Для нас очевидно не только, что над этим нужно работать. Очевидно также, что реакция не должна стать контрпродуктивной", — сказала Могерини журналистам. По ее словам, "эскалация напряженности и насилия может только усугубит ситуацию".

"Мы призываем к ответственной и мудрой реакции. Вчера председатель (Палестинской администрации Махмуд) Аббас заверил меня, что делает все возможное, чтобы реакция была мирной и в рамках закона", — заявила глава дипломатии ЕС.

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