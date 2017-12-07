Могерини о призыве ХАМАС к интифаде: ЕС ожидает, что реакция будет мирной

БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз ожидает, что любая реакция на заявление США о признании Иерусалима столицей Израиля будет мирной, это касается и призыва ХАМАС к новой арабской интифаде, заявила в четверг глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.призвал к новой, третьей арабской интифаде — восстанию против Израиля. Россия и ООН неоднократно призывали к исключительно мирному решению арабо-израильского конфликта и постоянно осуждали насилие и призывы к нему.
"Мы призываем к ответственной и мудрой реакции. Вчера председатель (Палестинской администрации Махмуд) Аббас заверил меня, что делает все возможное, чтобы реакция была мирной и в рамках закона", — заявила глава дипломатии ЕС.
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