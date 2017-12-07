В Европе разыскивают поклонника Гитлера, который убил соседей

ВЕНА, 7 дек — РИА Новости. Сбежавший мужчина, которому вменяется убийство двух соседей в австрийском Штиволле недалеко от Граца и побег с места преступления, объявлен в розыск по всей Европе, сообщила полиция федеральной земли Штирия.приветствием по отношению к Адольфу Гитлеру.
Как сообщили в полиции федеральной земли Штирия в четверг, данные на Фридриха Фельцмана можно найти на сайте о наиболее разыскиваемых преступниках по всей Европе.
Ранее австрийские правоохранительные органы развернули крупномасштабную поисковую операцию на территории близлежащей лесополосы, задействовав служебных собак, вертолет с тепловизорами и бойцов спецотряда "Кобра". В общей сложности сбежавшего мужчину искали в Штирии несколько сотен человек.