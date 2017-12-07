У встречи Лаврова и Тиллерсона в Вене не будет последствий, заявил эксперт

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Вене не принесет стратегических и тактических последствий, заявил председатель президиума неправительственной организации "Совет по внешней и оборонной политике" Федор Лукьянов.

Ранее сообщалось, что встреча Лаврова и Тиллерсона состоится 7 декабря в Вене на полях СМИД ОБСЕ.

"Дипломатия все-таки предусматривает некоторую последовательность и преемственность линий. Я боюсь, что в нынешней внутриполитической ситуации в США ни встреча с Тиллерсоном, ни встреча с президентом Трампом… никаких последствий в виде линии стратегической и даже тактической нет", — сказал Лукьянов в четверг журналистам.

Эксперт подчеркнул, что говорить об ожиданиях по поводу встречи Лаврова и Тиллерсона особенно трудно на фоне очередной волны того, что американский госсекретарь "вообще не жилец на этом посту".

Ранее американские СМИ сообщали о разочарованности Трампа работой госсекретаря и готовности Тиллерсона оставить эту должность. Среди возможных кандидатов в госсекретари называли постпреда США при ООН Никки Хейли и директора ЦРУ Майка Помпео. Госдеп и сам Тиллерсон не раз опровергали информацию о его возможной отставке и о его конфликте с президентом.