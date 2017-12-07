Лавров призвал выработать конкретные меры доверия в сфере кибербезопасности

ВЕНА, 7 дек — РИА Новости. Необходимо выработать конкретные меры доверия в сфере кибербезопасности вместо того, чтобы сотрясать воздух голословными обвинениями, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Необходимо ответственное поведение государств в информационном пространстве, которое все чаще используется в противоправных целях. Призываем сосредоточиться на разработке и выполнении конкретных дополнительных мер доверия в интересах обеспечения кибербезопасности, а не сотрясать воздух голословными, без единого факта обвинениями", — сказал российский министр, выступая на пленарном заседании СМИД ОБСЕ в Вене.

В октябре прошлого года власти США заявили о якобы причастности правительства РФ к хакерским атакам, в результате которых детали переписки членов Национального комитета Демократической партии и письма председателя штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты оказались в распоряжении портала WikiLeaks. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября.

Президент России Владимир Путин, говоря об обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными".