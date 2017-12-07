Партия социалистов Молдавии выступила против запрета российских СМИ

КИШИНЕВ, 7 дек — РИА Новости. Партия социалистов Молдавии (ПРСМ) выразила публичный протест в связи со стремлением ряда политиков страны запретить трансляцию российских информационно-аналитических телепередач, сообщает Sputnik Молдова.
"Это действие направлено против усилий президента Республики Молдова по нормализации отношений с Российской Федерацией, а также — против сотен тысяч трудовых мигрантов, работающих на территории России, против молдавских аграриев, поставляющих продукцию на российский рынок", — говорится в заявлении.
В партии отметили, что "эта акция направлена и против государственности Молдовы в целом, поскольку отрицательно скажется на процессе урегулирования приднестровского вопроса".
"Запрет российских телепередач не решит ни одной проблемы, стоящей перед Молдовой и ее гражданами. При этом руководство западных стран не лишает возможности телезрителей в Вашингтоне и в Брюсселе получать информацию из любых источников, в том числе и российских", — отмечено в сообщении.
Основным предметом споров между прозападным парламентом и пророссийским президентом является внешняя политика страны. Глава государства Игорь Додон блокирует законодательные инициативы правительства, а его предложения, в свою очередь, не находят поддержки среди депутатов.
Кроме того, Демпартия, которой принадлежит большинство мест в парламенте, выступила с инициативой о запрете на вещание информационных и аналитических передач телеканалов стран, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (в их число входит и Россия).
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