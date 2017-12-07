Партия социалистов Молдавии выступила против запрета российских СМИ

КИШИНЕВ, 7 дек — РИА Новости. Партия социалистов Молдавии (ПРСМ) выразила публичный протест в связи со стремлением ряда политиков страны запретить трансляцию российских информационно-аналитических телепередач, сообщает Sputnik Молдова.

В ПСРМ эту идею назвали "очередной провокацией в адрес Российской Федерации — главного стратегического партнёра нашей страны", и "покушением на свободу слова и конституционное право граждан получать информацию".

"Это действие направлено против усилий президента Республики Молдова по нормализации отношений с Российской Федерацией, а также — против сотен тысяч трудовых мигрантов, работающих на территории России, против молдавских аграриев, поставляющих продукцию на российский рынок", — говорится в заявлении.

В партии отметили, что "эта акция направлена и против государственности Молдовы в целом, поскольку отрицательно скажется на процессе урегулирования приднестровского вопроса".

"Запрет российских телепередач не решит ни одной проблемы, стоящей перед Молдовой и ее гражданами. При этом руководство западных стран не лишает возможности телезрителей в Вашингтоне и в Брюсселе получать информацию из любых источников, в том числе и российских", — отмечено в сообщении.

Основным предметом споров между прозападным парламентом и пророссийским президентом является внешняя политика страны. Глава государства Игорь Додон блокирует законодательные инициативы правительства, а его предложения, в свою очередь, не находят поддержки среди депутатов.

С начала года кабинетом министров и парламентским большинством была принята целая череда антироссийских мер, среди которых высылка пятерых дипломатов, отказ во въезде в страну российским артистам, культурным деятелям и журналистам, объявление персоной нон грата вице-премьера России Дмитрия Рогозина.

Кроме того, Демпартия, которой принадлежит большинство мест в парламенте, выступила с инициативой о запрете на вещание информационных и аналитических передач телеканалов стран, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (в их число входит и Россия).

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