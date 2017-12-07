Эксперт объяснил, почему россияне изменили отношение к Грузии

ТБИЛИСИ, 7 дек – РИА Новости. Количество россиян, считающих, что Грузия – наиболее стабильная и успешная страна на постсоветском пространстве, за восемь лет увеличилось с 3% до 10%. Грузинский эксперт, руководитель Института стратегии управления Петр Мамрадзе в интервью Sputnik Грузия отметил важность положительной динамики изменения отношения жителей России к закавказской республике.

Грузия занимает далеко не передовые позиции в опубликованном опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), но четко видно улучшение отношения россиян к этой стране.

Главными партнерами своей страны на мировой арене жители России назвали Белоруссию (64%) и Казахстан (57%). Далее следуют ближайшие соседи Грузии – Армения (16%) и Азербайджан (10%). Узбекистан и Киргизия набрали по 8%. Грузии в этом году досталось 6%, тогда как восемь лет назад был всего 1%.

"Первым делом надо смотреть, на каком месте Грузия, которая не является страной СНГ. А место — достаточно почетное. Динамика положительная", — сказал Мамрадзе.

По его мнению, на улучшение отношения россиян к Грузии значительно повлияла смена власти в республики в 2012 году. На место "Единого национального движения" Михаила Саакашвили пришла коалиция "Грузинская мечта", созданная миллиардером Бидзиной Иванишвили. Позже коалиция раскололась, и теперь страной управляет партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая была основной в объединении.

"Больше нет той безумной риторики, которой увлекался Саакашвили. Сейчас он избрал для этого Украину… Сейчас никто из правительства не позволяет себе заявления, которые могут как-то излишне раздражать Россию", — отметил Мамрадзе.

Несмотря улучшение показателя, результаты опроса все же не соответствуют рейтингам международных организаций, которые относят Грузию к числу наиболее стабильных стран по уровню развития. Эксперт полагает, что подобное отношение связано с низкой информированностью россиян о положении в соседней республике.

ВЦИОМ изучает отношение жителей России к бывшим советским республикам с 2010 года. Респондентам задаются вопросы: какие из стран они считают наиболее успешными и стабильными, кого бы они назвали самым надежным партнером России, где в наибольшей степени обеспечены права русскоязычного населения, и кто из лидеров вызывает наибольшее доверие.

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