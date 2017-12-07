Суд в Киеве продолжил заседание по делу Януковича о госизмене

КИЕВ, 7 дек — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене.
"Судебное заседание объявляется продолженным", — сказал председательствующий судья Владислав Девятко во время заседания, онлайн-трансляцию которого ведет Генпрокуратура.
Коллегия суда продолжила изучать материалы дела. В частности, суд изучил фоноскопическую экспертизу телефонных разговоров, которые якобы вели российские и украинские политики в марте 2014 года, их аудиозаписи накануне слушались в суде. Они были предоставлены стороной обвинения в качестве доказательств по делу Януковича.