Суд в Киеве продолжил заседание по делу Януковича о госизмене

КИЕВ, 7 дек — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене.

Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

"Судебное заседание объявляется продолженным", — сказал председательствующий судья Владислав Девятко во время заседания, онлайн-трансляцию которого ведет Генпрокуратура.

Коллегия суда продолжила изучать материалы дела. В частности, суд изучил фоноскопическую экспертизу телефонных разговоров, которые якобы вели российские и украинские политики в марте 2014 года, их аудиозаписи накануне слушались в суде. Они были предоставлены стороной обвинения в качестве доказательств по делу Януковича.