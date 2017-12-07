Украинские пограничники заявили об обстреле "Марьинки" в Донбассе

КИЕВ, 7 дек — РИА Новости. Украинская пограничная служба заявила в четверг, что ополченцы обстреляли пункт пропуска "Марьинка" в Донбассе.

По данным ведомства, накануне поздно вечером ополченцы "обстреливали КПВВ "Марьинка" на линии разграничения в зоне АТО". "По позициям, где несут службу пограничники, огонь незаконные вооруженные формирования открыли из гранатометов, в частности из АГС-17", — сообщается в четверг на сайте погранслужбы.

Как утверждают пограничники, ополченцы вели огонь из подконтрольной им Александровки. Во время обстрела людей и транспортных средств на контрольном посту "Марьинка" не было, пострадавших нет, пограничники в ответ огонь не открывали, заявили в ведомстве.