МИД ОАЭ: признание Иерусалима столицей не изменит его правового статуса

ДУБАЙ, 7 дек — РИА Новости. Решение США признать Иерусалим столицей Израиля не изменит юридического положения Иерусалима, заявило министерство иностранных дел ОАЭ.

Президент США Дональд Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

"Решение (США) не изменит юридического положения Иерусалима с учетом его нахождения под оккупацией", — говорится в заявлении МИД ОАЭ.

"Это решение (США) провоцирует чувства арабских и исламских народов в силу статуса города Иерусалима для арабов и всех мусульман", — добавили в МИД ОАЭ.