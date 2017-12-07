В Таиланде задержали четырех предполагаемых "ангелов ада"

БАНГКОК, 7 дек – РИА Новости. Туристическая полиция Таиланда задержала в курортной Паттайе трех австралийцев и одного канадца, предположительно принадлежащих к международной мотоциклетной банде Hell's Angels ("Ангелы ада"), которые подозреваются в вымогательстве, распространении наркотиков и контрабанде людей, сообщает в четверг интернет-версия газеты Bangkok Post.

При задержании у иностранцев было изъято огнестрельное и холодное оружие и боеприпасы. У двоих из четверых мужчин экспресс-тест показал наличие в организме наркотических веществ, говорится в сообщении. При обыске в их домах было найдено множество вещей с символикой Hell's Angels, в том числе одежда.

Заместитель начальника управления туристической полиции Таиланда генерал-майор Сурачет Хакпхан рассказал газете, что полицейские собирались задержать восемь членов банды, однако четверым удалось скрыться.

"Один из них уже находится за границей, трое скрываются в Бангкоке", — сказал изданию генерал.

Он также добавил, что все подозреваемые давно жили в Таиланде, были женаты на гражданках страны и вели "роскошный образ жизни", при этом нигде не работали. При задержании четверых иностранцев были также арестованы два дорогих спортивных автомобиля и несколько мотоциклов, сообщает газета.

Полиция подозревает задержанных и пока избежавших задержания иностранцев в создании организованной преступной группы, вымогательстве, нелегальном распространении наркотиков, контрабанде людей и других преступлениях, говорится в сообщении. Отмечается, что задержанные могут быть депортированы и внесены в черные списки.

"Мы не позволим преступникам безнаказанно разъезжать по Паттайе на Harley", — заявил один из полицейских, задержавших трех австралийцев и канадца.