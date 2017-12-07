Почему Киев пошел на конфликт со своими кураторами на Западе

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Филипп Прокудин. Между постмайданным правительством Украины и его кураторами из США и ЕС назревает конфликт. Задержание и побег из-под стражи Михаила Саакашвили вызвали отклик Госдепа. В Вашингтоне отметили, что "не во всем согласны" с Киевом в этой ситуации. Такую же реакцию в США вызвал конфликт между их подопечными — недавно созданными "антикоррупционными" службами и старыми силовыми ведомствами. РИА Новости разбиралось, почему нынешние политики в Киеве оказались в роли своих предшественников времен экс-президента страны Виктора Януковича.

Сдаться добровольно

Лидер "Рух нових сил" ("Движения новых сил") Михаил Саакашвили выступал на митинге перед зданием Верховной рады спустя несколько часов после попытки задержания. Бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области освободили из автозака его сторонники. До этого сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пытались поймать оппозиционного политика на крыше одного из киевских домов.

Саакашвили, как выясняется, — подозреваемый в содействии государственному перевороту. И после всех этих невероятных приключений на улицах столицы генеральный прокурор страны Юрий Луценко просит лидера "Руха нових сил" добровольно явиться для получения повестки о подозрении. А Саакашвили тем временем в присутствии сотен людей во весь голос обличает "барыг" во власти и угрожает отставкой президенту страны Петру Порошенко.

В сухом остатке: правоохранительные органы Украины не смогли выполнить необходимые процессуальные действия просто под давлением неизвестных людей с улицы. И на этом фоне Государственный департамент США призывает к "деэскалации" ситуации вокруг задержания Саакашвили. "Мы находимся с ним (правительством Украины. — Прим. ред.) в хороших отношениях, что не значит, что мы согласны с ним абсолютно во всем", — донесла до Киева точку зрения американского внешнеполитического ведомства его представитель Хизер Науэрт. Через четыре года после "революции Гидности" (событий в Киеве зимы 2013-2014 годов) постмайданное правительство оказалось назначенным на роль давящего мирный протест популярного политика.

© REUTERS / Oleh Tereshchenko Михаил Саакашвили в палаточном лагере у здания Верховной рады в Киеве. Архивное фото © REUTERS / Oleh Tereshchenko Михаил Саакашвили в палаточном лагере у здания Верховной рады в Киеве. Архивное фото

Бюро, прокуратура, суд

Госдеп обеспокоился, впрочем, не только положением дел с бывшим президентом Грузии. Американские дипломаты также осудили конфликт между Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Генеральной прокуратурой страны (ГПУ). Скандал разгорелся после того, как в конце ноября оперативники СБУ с санкции ГПУ задержали агента бюро. Представитель НАБУ пытался всучить взятку первому заместителю главы Государственной миграционной службы Дине Пимаховой.

Озабоченность США понятна: НАБУ, как и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), — детище американских политиков. Это попытка создать второй "контур" абсолютно подконтрольных Вашингтону силовых структур. Чтобы окончательно "замкнуть" этот "контур", Белый дом продавливает еще и учреждение антикоррупционного суда. Американский посол в Киеве Мари Йованович на днях выражала надежду, что в декабре примут закон, который позволит такую судебную инстанцию сформировать, пока же результативность поставленных на лыжи США "антикоррупционных" силовиков невысока. Дела, которые расследовали НАБУ и САП, разваливались в суде.

Генпрокурор Украины отозвался на конфликт между своим ведомством и "антикоррупционными" силовиками. Выступая по этому вопросу в Раде, Юрий Луценко в довольно едких выражениях попросил парламент вызвать глав НАБУ и САП из Вашингтона, куда последние отправились на международную конференцию.

Луценко тоже должен был посетить столицу США, но отказался от поездки. Глава надзорного ведомства понимал, что его в Вашингтоне ждет не только конференция, но и для неприятный разговор. Украинский посол в столице США Валерий Чалый подтвердил, что, действительно, в Вашингтоне попытались помирить представителей НАБУ, САП и Генпрокуратуры.

Вопрос физического выживания

Приключения безнаказанного Саакашвили и конфликт силовых ведомств — эпизоды одного сценария. Видно, что назревает конфликт между постмайданным правительством Украины и теми, кто способствовал его приходу к власти, — Вашингтоном и Брюсселем.

Директор киевского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко отмечает, что в политике Украины действует много различных внешних и внутренних сил. "Тот же Евромайдан поддерживал не "Запад" как некий монолит, а целый ряд групп интересов из разных стран: американских демократов, немецких правоцентристов из блока ХДС/ХСС, польских либералов, прибалтийских "комсомольцев", — говорит эксперт.

Стремление западных партнеров-покровителей получить в свои руки инструмент давления на нынешний, вроде бы вполне лояльный Киев диктуется логикой управления, уточняет Белашко. В Вашингтоне и Брюсселе не строят иллюзий по поводу того, с кем имеют дело на Украине.

"У власти в стране компрадорская буржуазия. Тот же Юрий Луценко когда-то был социалистом и скандировал "Янки, гоу хоум!", когда этого требовала обстановка. Порошенко, будучи министром при Януковиче, полностью поддерживал его курс и красиво рассказывал о безальтернативности стратегического партнерства с Россией. Кто даст гарантию, что они снова не сменят лагерь, когда ситуация сложится по-другому? Поэтому США и Европе, с одной стороны, нужны альтернативные, свои в доску политики ("антикоррупционеры", "еврооптимисты" и тому подобные), с другой — инструменты сбора компромата и постоянного контроля за украинскими элитами. Нужно постоянно держать "союзников" на крючке", — объясняет директор Агентства социальных коммуникаций.

При этом, по словам Белашко, украинские элиты вовсе не готовы быть безропотными марионетками Запада. "Для Белого дома сохранение лояльного режима в Киеве — далеко не первый вопрос по значимости. А для украинских политиков это вопрос физического выживания. Буквально. После поражения у них будет только три пути: кладбище, тюрьма или эмиграция", — отмечает эксперт. Поэтому, по его словам, пришедшие к власти в 2014 году будут зубами держаться за власть и биться за свои интересы до последнего.

"Страх смерти — мощный стимул. Судьба Чаушеску, Каддафи, Хусейна, Милошевича, Салеха показывает, что доверять можно только себе и надеяться только на себя, а не на обещания зарубежных покровителей", — считает Белашко.

Известный украинский адвокат Татьяна Монтян полагает, что попытка зарубежных кураторов создать "второй контур" правовой системы и поддержка еще более популистских политиков вроде Саакашвили приведет лишь к росту напряженности в стране. "Западу-то что? Да и наши, украинские политики действуют как временщики, ведут себя как в детской присказке "Все умрут, а я грейпфрут!", не им здесь жить. Тем, кто привел к власти "майданщиков", не нужен заявленный результат: борьба с коррупцией, сменяемость власти. Им нужен тотальный хаос. Как в Афганистане, где десятилетиями идет война всех против всех", — говорит Монтян.