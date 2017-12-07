В Гондурасе суд согласился пересчитать спорные акты по итогам выборов

МЕХИКО, 7 дек – РИА Новости. Верховный избирательный суд (ВИС) Гондураса согласен с требованиями Организации американских государств пойти на пересчет спорных актов по итогам выборов президента, заявил в среду глава этого института Давид Матаморос.

"Мы готовы работать, чтобы сопоставить и проверить то, что они (ОАГ) просят", — приводит портал Prensa заявление Матамороса. Речь идет, в частности, об итогах голосования в департаментах Лемпира, Интибука и Ла-Пас.

Ранее действующий президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес также заявил о готовности провести проверку результатов президентских выборов в стране. ВИС подсчитал все 100% голосов на выборах президента страны, прошедших 26 ноября. Согласно данным суда, действующий президент Эрнандес набирает 42,98%, его соперник от оппозиционного альянса Сальвадор Насралла — 41,38%.

В среду вечером правительства восьми стран Латинской Америки приветствовали готовность избирательных властей Гондураса провести пересчет спорных голосов. По сообщению МИД Мексики, свои подписи под этим заявлением поставили Аргентина, Чили, Колумбия, Гватемала, сама Мексика, Парагвай, Уругвай и Перу.