МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Космическая компания Blue Origin — создатель американского ракетного двигателя BE-4, идущего на смену поставляемым в США российским РД-180, начала стратегическое партнерство с компанией PARC, входящей в группу Xerox, следует из сообщения на сайте PARC.

Ранее основатель Blue Origin Джефф Безос заявил об успехе первых огневых испытаний BE-4. Согласно планам, опубликованным на сайте компании, он должен получить летный сертификат в 2017 году и пока является единственным американским ракетным двигателем, который может быть готов в 2019 году до предписанного Конгрессом США срока отказа от российских РД-180.

"В рамках партнерства будут использоваться наработки PARC в области технологических инноваций. Две компании отныне будут работать вместе, проводя научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в области новых космических технологий для отработки на ракетах-носителях, создаваемых сейчас Blue Origin", — отмечается в сообщении.

Разработка BE-4 является наиболее быстрым способом избавиться от зависимости США, пока продолжающих покупать в России двигатели РД-180. В 1997 году Москва и Вашингтон заключили соглашение почти на миллиард долларов о поставках 101 двигателя РД-180. Полтора года назад конгресс США ввел запрет на их использование после 2019 года, но затем отменил его, когда стало ясно, что свои двигатели в течение ближайших трех лет в США созданы не будут. Сразу после этого консорциум ULA по просьбе Пентагона заказал у НПО "Энергомаш" дополнительно 20 РД-180.

Ожидается, что BE-4 будут использоваться на новой ракете-носителе Vulcan, которую ULA разрабатывает в качестве замены Atlas V c российскими РД-180. Двигатели BE-4 также планируется устанавливать на новые ракеты-носители тяжелого класса New Glenn разработки Blue Origin.