Оправданные индийским судом граждане Эстонии вернулись на родину

ТАЛЛИН, 7 дек — РИА Новости. Эстонские судовые охранники, оправданные индийским судом, поздно вечером в среду прибыли в аэропорт Таллина, сообщило издание Postimees.
Апелляционный суд в индийском городе Ченнаи штата Тамилнад 28 ноября отменил вынесенный в начале 2016 года приговор 14 эстонским гражданам, работавшим охранниками на торговом судне Seaman Guard Ohio и осужденным на пять лет за незаконное хранение оружия и боеприпасов, а также нелегальное приобретение топлива. Это позволило местным властям начать делопроизводство по оформлению для жителей Эстонии разрешения на выезд из Индии.
По данным МИД Эстонии, вице-канцлер министерства Аннели Кольк и эстонский консул в Индии Матс Куускемаа в последние дни занимались оформлением документов судовых охранников, необходимых для выезда из Индии. Во вторник эстонские граждане получили выездные визы в департаменте по делам иностранцев.
В январе прошлого года суд в индийском штате Тамилнад приговорил эстонцев и граждан других государств к пяти годам тюрьмы. Осужденные обжаловали приговор, защита выступила с ходатайством об освобождении их под залог. Суд отклонил ходатайство, однако решил продолжить рассмотрение жалобы. Последнее судебное заседание, на котором были выслушаны аргументы защиты, прошло 8 ноября 2016 года. Рассмотрение апелляции возобновилось только в начале ноября нынешнего года, по итогам которого приговор суда первой инстанции был отменен.