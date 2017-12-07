Оправданные индийским судом граждане Эстонии вернулись на родину

ТАЛЛИН, 7 дек — РИА Новости. Эстонские судовые охранники, оправданные индийским судом, поздно вечером в среду прибыли в аэропорт Таллина, сообщило издание Postimees.

"Граждане Эстонии вылетели из Индии в ночь на среду и утром приземлились в аэропорту Франкфурта в Германии, откуда вылетели в Таллин. Они прибыли в столицу Эстонии поздно вечером. В аэропорту их встречали родные и близкие", — говорится в сообщении.

Апелляционный суд в индийском городе Ченнаи штата Тамилнад 28 ноября отменил вынесенный в начале 2016 года приговор 14 эстонским гражданам, работавшим охранниками на торговом судне Seaman Guard Ohio и осужденным на пять лет за незаконное хранение оружия и боеприпасов, а также нелегальное приобретение топлива. Это позволило местным властям начать делопроизводство по оформлению для жителей Эстонии разрешения на выезд из Индии.

По данным МИД Эстонии, вице-канцлер министерства Аннели Кольк и эстонский консул в Индии Матс Куускемаа в последние дни занимались оформлением документов судовых охранников, необходимых для выезда из Индии. Во вторник эстонские граждане получили выездные визы в департаменте по делам иностранцев.

Судно Seaman Guard Ohio, следовавшее под флагом Сьерра-Леоне и принадлежащее американской компании AdvanFort, в октябре 2013 года было задержано индийскими властями. Экипаж и группа охраны судна от пиратов состояла из 35 человек, среди которых были граждане Индии, Великобритании, Украины, а также 14 граждан Эстонии.

В январе прошлого года суд в индийском штате Тамилнад приговорил эстонцев и граждан других государств к пяти годам тюрьмы. Осужденные обжаловали приговор, защита выступила с ходатайством об освобождении их под залог. Суд отклонил ходатайство, однако решил продолжить рассмотрение жалобы. Последнее судебное заседание, на котором были выслушаны аргументы защиты, прошло 8 ноября 2016 года. Рассмотрение апелляции возобновилось только в начале ноября нынешнего года, по итогам которого приговор суда первой инстанции был отменен.