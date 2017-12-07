СМИ: в Греции задержали шесть тонн марихуаны

АФИНЫ, 6 дек — РИА Новости. Береговая охрана Греции провела крупную операцию по борьбе с наркоторговлей – задержан буксир с более чем шестью тоннами обработанной марихуаны, сообщает греческое телевидение ERT.

Операция проходила в морском районе к югу от Крита в сотрудничестве с французской таможенной службой и европейским агентством по охране границ Frontex.

Самолет Frontex обнаружил буксир ANDREAS в 50 морских милях к югу от острова Крит. Экипаж судна не подчинился приказам береговой охраны и после предупредительных выстрелов на судно высадились спецназовцы, которые обездвижили шестерых членов экипажа, имеющих сирийское гражданство, и доставили судно в порт Агия Галини.

С помощью полицейской собаки в трюме были найдены спрятанные 6,117 тонны обработанного каннабиса. Наркотик был расфасован в 241 упаковку, общая стоимость наркотиков составляет приблизительно 70 миллионов евро, сообщает телевидение.

За последнее время греческие правоохранительные органы провели несколько крупных операций по борьбе с наркотиками. Несколько дней назад было изъято 136 килограммов кокаина. До этого было задержано судно более чем с тонной марихуаны.