Премьер Чехии назвал первую задачу нового правительства страны

ПРАГА, 7 дек – РИА Новости. Первой задачей, стоящей перед новым правительством Чехии, будет повышение пенсий, они очень низкие, заявил в среду вечером в эфире TV Nova премьер Андрей Бабиш.

© AP Photo / Petr David Josek Биография Андрея Бабиша

Ранее в этот день президент Чехии Милош Земан назначил премьер-министром страны 63-летнего долларового миллиардера Андрея Бабиша, создателя и лидера выигравшего октябрьские парламентские выборы движения ANO.

"Состав нашего правительства меньшинства, состоящего из пяти представителей движения ANO и девяти беспартийных специалистов, президент республики намерен утвердить 13 декабря. Вскоре после этого, еще в декабре, мы опубликуем программу нашей деятельности. Главное внимание на первом этапе мы хотим уделить пенсионной реформе, пенсии в стране слишком низкие", — сказал Бабиш.

Средний размер пенсий в Чехии на 1 декабря, по данным республиканского статуправления, составлял около 11,5 тысячи крон (около 535 долларов).

В число других задач, за решение которых кабинет Бабиша без раскачки намерен взяться с самого начала, входит также снижение налогов, борьба с коррупцией и бюрократией, рост инвестиций.

"Мы хотим ходить среди людей, слушать и слышать их, работать ради них. Хотим показать нашим согражданам, что это будет действительно иное, именно их правительство", — подчеркнул Бабиш.

Дебютом нового премьера во внешней политике станет его участие 14-15 декабря в саммите Евросоюза, посвященном, в частности, вопросу нелегальной миграции.

"Главный вопрос в процессе реформирования Евросоюза заключается, на мой взгляд, в необходимости ужесточения миграционной политики. Мы должны найти партнеров среди других стран ЕС в том, чтобы убедить Еврокомиссию отказаться от квот (в распределении по странам ЕС прибывающих мигрантов), поставить полный заслон нелегальной миграции и не на словах, а на деле развернуть бескомпромиссную борьбу с контрабандистами, зарабатывающими на переправке мигрантов в Европу миллиарды евро", — сказал Бабиш.