Лидер ХАМАС обсудил с Богдановым американские инициативы по Иерусалиму

ГАЗА, 6 дек — РИА Новости. Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания обсудил с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым предстоящие американские инициативы по поводу Иерусалима, сообщил официальный интернет-сайт палестинского движения.

В телефонном разговоре Хания предупредил о серьезных последствиях ожидаемого заявления президента Дональда Трампа о признании города столицей Израиля и переносе туда посольства США.

"Хания предупредил о серьезных последствиях, которые будет иметь на разных уровнях намерение администрации США перенести свое посольство в Иерусалим. Он подчеркнул, что такой шаг станет грубым нарушением принципов международного права", — говорится в сообщении исламистского движения, которое контролирует сектор Газа и пользуется широкой поддержкой на Западном берегу реки Иордан.

Инициативы Трампа, который решил сдержать свое предвыборное обещание, идут вразрез с устоявшимися подходами международного сообщества в целом и США в частности к статусу Иерусалима.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные.

Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства, в том числе американское, располагаются в Тель-Авиве.