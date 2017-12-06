В Генштабе прокомментировали усиление активности НАТО у границ России

Здание министерства обороны РФ на Арбатской площади в Москве. Архивное фото

Здание министерства обороны РФ на Арбатской площади в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. НАТО вдвое увеличила интенсивность ведения воздушной разведки на восточном фланге, усиление активности альянса у границ России носит деструктивный и провокационный характер, сообщил начальник Генштаба ВС — первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов на ежегодном брифинге для иностранных военных атташе.

"По сравнению с прошлым годом вдвое увеличена интенсивность ведения воздушной разведки на восточном фланге альянса. Для предотвращения нарушения воздушного пространства Российской Федерации количество вылетов нашей истребительной авиации на перехват самолетов Объединенных вооруженных сил НАТО увеличилось в 2,8 раза", — сказал Герасимов.

По его словам, возросло количество заходов кораблей НАТО в Черное море, наращивается потенциал американской ПРО в Европе.

"Все эти действия происходят в непосредственной близости от границ России, носят деструктивный, провокационный характер и не способствуют снижению напряженности в Европейском регионе", — заключил Герасимов.