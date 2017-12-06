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В мире

"Историческая реальность": Трамп хочет объявить Иерусалим столицей Израиля

Сюжет:
Признание США Иерусалима столицей Израиля (63)
20:3606.12.2017
(обновлено: 20:39 06.12.2017)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСтарый город в Иерусалиме. Архивное фотоСтарый город в Иерусалиме. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует официально признать Иерусалим столицей Израиля, а также перенести туда посольство из Тель-Авива, заявили в Белом доме.

Старый город в Иерусалиме
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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И один переезд равен пожару. Трамп переносит посольство США в Иерусалим

По словам высокопоставленного представителя администрации президента, этот процесс займет некоторое время, так как нужно найти место, решить вопросы обеспечения безопасности, разработать дизайн, обеспечить финансирование и построить здание. Чиновник заявил, что ни графика переноса посольства, ни предварительного места его расположения нет, и выразили уверенность, что "это займет годы".

В Белом доме отметили, что этот шаг — признание как "исторической, так и современной реальности". При этом оно не коснется процесса о мирном урегулировании и вопроса границ.

Реакция арабских государств

Своими планами американский президент уже поделился с главами Палестины, Иордании, Египта и Саудовской Аравии, раскритиковавшими такую позицию.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AP Photo / Carolyn Kaster
Тиллерсон призвал выслушать речь Трампа о Иерусалиме целиком

Так, глава Палестинской автономии Махмуд Аббас предупредил о "серьезных последствиях" этого решения. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступил за сохранение существующего статуса Иерусалима, а король Иордании Абдалла II предостерег президента США от действий, выходящих за рамки урегулирования палестино-израильского конфликта. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини предупредила о возможном ущербе усилиям по решению ближневосточной проблемы.

Израиль как ключевой союзник

Как считает доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин, поддержка Вашингтона — это повторная демонстрация того, что Израиль —ключевой союзник США на Ближнем Востоке.

Вид на площадь Харам аш-Шариф. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Решение по Иерусалиму лишит США доверия на Ближнем Востоке, заявил эксперт

"Особенно в это "смутное" время: на фоне обострения отношений Йемена с Ираном после убийства экс-президента Йемена, нерешенности сирийских вопросов. Через Израиль США будут оказывать более сильное влияние на всю ближневосточную политику", — сказал он.

По его словам, таким образом, Трамп дает знать, что США намерены стать одним из ключевых игроков на Ближнем Востоке.

Кроме того, в своем решении Трамп рассчитывает на мощную поддержку израильского лобби, которое не даст объявить ему импичмент, заключил эксперт.

"Сигнал арабской стороне"

В свою очередь, руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока РИСИ Владимир Фитин выразил мнение, что Трамп хочет послать сигнал арабской стороне, что надо быть сговорчивее на палестино-израильских переговорах.

Боец армии Израиля. Архивное фото
© РИА Новости / РИА Новости
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В Армии Израиля заявили, что готовы к любому развитию событий в Палестине

"Решение американских законодателей, что столицей Израиля является Иерусалим, принято давно. Но мораторий на официальное перенесение посольства и официальное провозглашение этого города столицей Израиля регулярно продлевалось каждым американским президентом", — напомнил Фитин.

По его словам, это еще не означает, что посольство США автоматически переедет в Иерусалим, американцам предстоит еще решить огромное количество вопросов, в частности, подобрать здание для посольства и обеспечение его безопасности.

Что касается реакции арабской стороны, то, как прогнозирует Фитин, "арабские государства могут ограничиться заявлениями со своим категорическим неприятием и несогласием".

Волнения и всплеск насилия

Советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина, напротив, предположила, что признание Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля приведет к волнениям на Ближнем Востоке и за его пределами.

Вид на Иерусалим с Масличной горы. Архивное фото
© РИА Новости / Радик Амиров
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По словам эксперта, подобный шаг станет причиной всплеска насилия и усугубит ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта, урегулирование которого и так "мало двигается с места".

"Одна только подготовка к такому заявлению будоражит мусульман. Если Трамп решится на признание Иерусалима столицей Израиля, то это приведет к волнению не только на Ближнем Востоке, но и во всем мусульманском мире, потому что мусульмане так же, как и иудеи, христиане, считают Иерусалим своим священным городом", — подчеркнула эксперт.

По ее словам, это может негативно повлиять на отношения Израиля со многими странами региона, в том числе с Турцией, а также с теми арабскими странами, с которыми еврейское государство имеет дипломатические отношения.

Кроме того, по ее мнению, решение Трампа скажется на отношениях США с их региональными союзниками, а также повысит террористическую угрозу.

Позиция Израиля

Израиль считает Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые в 1967 году в ходе очередной арабо-израильской войны у Иордании.

Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Песков прокомментировал намерения США признать Иерусалим столицей Израиля

Мир аннексии не признает и считает статус города одной из сложнейших проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. Из-за этого все иностранные посольства располагаются в Тель-Авиве.

Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Но из-за спорного статуса города и чувствительности этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты, включая Трампа, каждые полгода подписывают документ, откладывающий исполнение этого решения.

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3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Марио Артиме
Арафат был прав, если вы дадите евреям палец, они возьмут руку, а затем все остальное
20:56
06.12.2017
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