Офис британского премьера не стал комментировать выдвижение Путина

ЛОНДОН, 6 дек — РИА Новости, Мария Табак. Офис британского премьер-министра отказался комментировать выдвижение кандидатуры Владимира Путина на новый президентский срок.

"Мы обычно не комментируем вопросы, связанные с выборами в других странах и выдвижением кандидатов. Так что очень маловероятно, что мы будем комментировать это объявление", — сказал РИА Новости представитель канцелярии премьера.

Путин в среду в ходе встречи с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на должность президента РФ на выборах в 2018 году.