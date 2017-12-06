Корреспондент Sputnik в Йемене вновь перестал выходить на связь

Сторонники хуситов с портретом лидера повстанцев Абдул-Малика аль-Хуси во время празднования убийства президента Йемена Али Абдалла Салеха на улице Саны. 5 декабря 2017

Сторонники хуситов с портретом лидера повстанцев Абдул-Малика аль-Хуси во время празднования убийства президента Йемена Али Абдалла Салеха на улице Саны. 5 декабря 2017

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Удерживаемый йеменскими повстанцами-хуситами внештатный корреспондент агентства Sputnik вновь перестал выходить на связь после недолгого разговора с женой во вторник.

"После его короткого разговора со мной вчера, я ничего не слышала ни от него, ни про него", — сообщила РИА Новости жена корреспондента.

Она отметила, что семья беспокоится и ждет его возвращения. Как женщина ранее рассказала агентству, в семье пять детей — старшему 16 лет, младшей три года.

Повстанцы в минувшую субботу захватили в столице Йемена Сане здание телецентра, где располагается офис канала Yemen Today, с которым сотрудничал внештатный корреспондент Sputnik. Журналисты в знак протеста в воскресенье объявили голодовку. Два источника, имеющих контакты с повстанцами в этой стране, сообщили РИА Новости, что корреспондент Sputnik вместе с другими журналистами удерживается хуситами в здании телецентра. Общее число задержанных — 41 человек.

Член политбюро движения хуситов "Ансар Алла" Халима Джахаф заявила РИА Новости, что повстанцы-хуситы отпустят на свободу журналистов, удерживаемых ими в здании канала Yemen Today в столице Сане, после проведения следственных процедур.

Канал Yemen Today известен как связанный с партией экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха "Всеобщий народный конгресс" (ВНК), которая в субботу призвала йеменских граждан защитить страну от своих недавних союзников — движения хуситов "Ансар Алла".

Данный канал транслировал выступление Салеха, в котором он призвал начать восстание против хуситов и запретил лояльным себе военным подчиняться их приказам.

Хуситы в понедельник объявили об убийстве экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха, опубликовав через официальный телеканал видео с окровавленным телом бывшего лидера страны. Партия Салеха позже подтвердила его гибель. Представитель армии Йемена сообщил РИА Новости, что хуситы следили за передвижениями Салеха с субботы и убили его в результате перестрелки. Кроме того, хуситы ранили и взяли в плен сына убитого ими экс-президента, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на собственные источники.