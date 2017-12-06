Рябков назвал обвинения в адрес России о поддержке талибов* беспочвенными

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек — РИА Новости. Москва не оказывает никакой поддержки радикальному движению "Талибан"* в Афганистане, обвинения в адрес России абсолютно беспочвенны, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Для меня абсолютно необъяснимо, почему некоторые наши коллеги в США, в том числе в правительстве, а также в ряде других стран столь регулярно и интенсивно критикуют Россию за то, что они называют "российской поддержкой "Талибана"*. Это полная бессмыслица, и эти обвинения беспочвенны. Мы не поддерживаем "Талибан"*, мы поддерживаем и развиваем наши контакты и сотрудничество с легитимным правительством в Кабуле. Мы намерены продолжать делать это и в дальнейшем", — сказал Рябков на встрече с журналистами в посольстве РФ в Нью-Дели.

Российский дипломат отметил, что Москва открыта к сотрудничеству и со странами-соседями Афганистана. "Мы также признаем ту уникальную роль и те уникальные интересы, которые есть у Индии во всей этой ситуации. Мы считаем, что контакты с "Талибаном"* ведут (страны — ред.), критикующие нас за то, чего мы никогда не делали", — отметил замглавы российского МИД.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в августе прямо обвинил РФ в поставках оружия талибам*. Однако в октябре глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США видели некоторые свидетельства поддержки РФ движения "Талибан"*, однако не могут определить природу такой поддержки, поскольку уверены, что это не соответствует национальным интересам России.

МИД России ранее назвал обвинения РФ в поставке оружия талибам* "абсурдными и бездоказательными". Глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов отметил в разговоре с РИА Новости, что заявления США о том, что Москва якобы снабжает талибов*, являются ложью, эти измышления призваны оправдать провалы политики Вашингтона в Афганистане.

Впоследствии советник президента Афганистана по нацбезопасности Мохаммад Атмар также заявил, что у Кабула нет доказательств якобы имеющей место поддержки талибов* со стороны РФ.

*Террористическая организация, запрещенная в России