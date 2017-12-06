В Британии начали рассмотрение нового "законопроекта Магнитского"

ЛОНДОН, 6 дек – РИА Новости, Мария Табак. Палата общин британского парламента в среду начала рассмотрение так называемого "законопроекта Магнитского", предлагающего, в том числе, запреты на выдачу виз и замораживание активов лиц, причастных к нарушению прав человека.

Законопроект "Санкции (Нарушение прав человека и коррупция)" внесен депутатом-лейбористом Ианом Остином и касается иностранцев, не имеющих британских и европейских паспортов. Парламентарии единогласно поддержали внесение законопроекта, что означает, что законопроект прошел первое чтение. В поддержку законопроекта выступил глава нового международного комитета палаты общин Том Тугендхат.

"В Великобритании в этом году была принята "поправка Магнитского" к закону о преступных финансах, который предусматривал замораживание активов. Но нам нужен законопроект, предусматривающий визовые запреты для нарушителей прав человека, тем более что на данный момент никакие активы заморожены не были. Мои предложения – дать правительству полномочия вводить санкции в отношении лиц, виновных в нарушении прав человека с помощью визовых запретов, замораживания активов и помещения в список иностранных преступников", — сказал Остин, представляя законопроект.

Рассмотрение законопроекта во втором чтении назначено на 23 февраля.

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

Акт Магнитского был принят в 2012 году в США. Закон устанавливает персональные санкции по отношению к лицам, отвечающим за соблюдение прав человека в РФ. Ранее аналогичный закон, вводящий санкции против иностранных чиновников, вступил в силу и в Канаде.