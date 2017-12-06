Оппозиция учинила Мэй жесткий "допрос" в парламенте по поводу Berxit

ЛОНДОН, 6 дек – РИА Новости. Представители британской оппозиции учинили премьер-министру Терезе Мэй жесткий "допрос" в парламенте по поводу хода переговоров по Brexit, под недовольные крики и возгласы Мэй отвечает на вопросы на повышенных тонах – чтобы перекричать коллег по палате общин.

Оппозиция и коллеги партии консерваторов по парламенту – представители Демократической юнионистской партии (DUP) Северной Ирландии — недовольны тем, как Мэй ведет переговоры по Brexit в Брюсселе и как информирует о ходе переговоров представителей DUP. Лидер британских лейбористов Джереми Корбин начал свой вопрос с того, что озвучил жалобу лидера DUP Арлен Фостер – по ее словам, правительство Великобритании проинформировало Фостер о позиции официального Лондона о границе с Ирландией только в этот понедельник.

"В понедельник, через пять недель после того, как об этом попросила!" — задался вопросом Корбин. Мэй же заявила, что позиция Великобритании остается неизменной.

"Жесткой границы между Северной Ирландией и республикой Ирландией не будет. Мы уважаем внутренний рынок и защищаем его", — заявила Мэй.

Отвечая на вопрос о том, как они будут защищать внутренний рынок, Мэй сказала: "Это второй этап переговоров по Brexit". В настоящее время не закончился первый – стороны не могут прийти к заключению длительное время, пока ожидается, что некоторый промежуточный результат будет представлен к декабрьскому саммиту Евросоюза.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в понедельник подтвердил весь день циркулировавшие в Лондоне и Брюсселе слухи, что ЕС и Великобритания договорились о предоставлении после Brexit особого статуса Северной Ирландии, который, по сути, позволит этому региону остаться в составе единого рынка и таможенного союза.

Однако вечером, вопреки ожиданиям, Мэй и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявили, что по "паре проблем" разногласия сохраняются. Варадкар заявил, что удивлен и разочарован таким поворотом, но подчеркнул, что готов ждать результатов дальнейших переговоров.

В партии DUP планы предоставить региону особый статус вызвали недовольство, партия поддерживает консервативное правительство меньшинства Терезы Мэй. Лидер DUP Арлен Фостер заявила в понедельник, что Северная Ирландия должна выйти из Евросоюза вместе со всей Великобританией, и обвинила заодно ирландского премьера Лео Варадкара в попытке нарушить соглашение "страстной пятницы" и вмешаться в дела Северной Ирландии.