Полиция не нашла взрывчатку в редакции украинского агентства УНН

КИЕВ, 6 дек — РИА Новости. Полицейские не нашли взрывчатку в здании в Киеве, где находится редакция украинского информационного агентства УНН, сообщила в среду пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

Ранее агентство УНН заявило, что поступило сообщение о минировании здания в Киеве, где находится редакция. В пресс-службе полиции заявили, что для проверки сообщения эвакуировали более 50 человек.

"Проверка семиэтажного дома на Крещатике завершена. Никаких опасных предметов и взрывных устройств в помещении не обнаружено. За подобные "шутки" правонарушителю грозит до шести лет лишения свободы", — говорится в сообщении пресс-службы.

Полиция ранее заявила, что зафиксировала почти 600 случаев ложных сообщений о минировании различных объектов на Украине с начала года.