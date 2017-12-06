Суд в Киеве продолжил заседание по делу против Януковича о госизмене

КИЕВ, 6 дек — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича, которого обвиняют в госизмене.

Адвокат Игорь Ляшенко во время заседания заявил ходатайство о признании ряда доказательств ненадлежащими. В частности, защитник считает недопустимыми привлечение в качестве доказательств видеозаписей выступлений российских и украинских политиков, которые опубликованы в интернете. Адвокат подчеркнул, что сторона обвинения не провела экспертизу подлинности видеозаписей.

Суд продолжил изучать материалы дела.

Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.