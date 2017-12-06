Четвертый энергоблок Запорожской АЭС подключили к сети после ремонта

КИЕВ, 6 дек — РИА Новости. Четвертый энергоблок Запорожской АЭС подключен к сети после завершения ремонта, сообщил в среду оператор украинских атомных электростанций, компания "Энергоатом".
В настоящее время на Запорожской АЭС в работе находятся пять энергоблоков.
Запорожская АЭС — крупнейший энергетический объект на Украине с установленной мощностью 6 тысяч МВт. На данной станции эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью 1миллион кВт каждый. В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.