Четвертый энергоблок Запорожской АЭС подключили к сети после ремонта

КИЕВ, 6 дек — РИА Новости. Четвертый энергоблок Запорожской АЭС подключен к сети после завершения ремонта, сообщил в среду оператор украинских атомных электростанций, компания "Энергоатом".

"Шестого декабря 2017 года в 13.41 (14.41 мск) энергоблок №4 Запорожской АЭС после проведения текущего ремонта подключен к энергосети. Ведется набор мощности", — говорится в сообщении.

В настоящее время на Запорожской АЭС в работе находятся пять энергоблоков.

Запорожская АЭС — крупнейший энергетический объект на Украине с установленной мощностью 6 тысяч МВт. На данной станции эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью 1миллион кВт каждый. В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.