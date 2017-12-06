В Скотланд-Ярде рассказали о сотрудничестве с российской полицией

ЛОНДОН, 6 дек – РИА Новости, Мария Табак. Степень сотрудничества между правоохранительными органами Великобритании и России, в том числе, в вопросах обеспечения безопасности на Чемпионате мира по футболу, зависит от воли правительств двух стран, заявила, отвечая на вопрос РИА Новости, глава Столичной полиции Лондона Крессида Дик.
"Я также знаю, что со многих точек зрения российские правоохранительные органы очень сильны, они обеспечивают очень хорошие меры безопасности. Но мы всегда обращаемся к нашему правительству по вопросам, связанным с зарубежными операциями. У нас нет полномочий работать за границей. Так что степень сотрудничества, если у нас попросят совета или обратятся за активным сотрудничеством, зависит от правительств наших стран. Но очевидно, что мы все хотим, чтобы люди были в безопасности", — отметила глава Скотланд-Ярда.
Она подчеркнула, что сотрудничество правоохранительных органов двух стран и в целом зависит от властей двух стран.