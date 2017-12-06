В Скотланд-Ярде рассказали о сотрудничестве с российской полицией

ЛОНДОН, 6 дек – РИА Новости, Мария Табак. Степень сотрудничества между правоохранительными органами Великобритании и России, в том числе, в вопросах обеспечения безопасности на Чемпионате мира по футболу, зависит от воли правительств двух стран, заявила, отвечая на вопрос РИА Новости, глава Столичной полиции Лондона Крессида Дик.

"Мы в таких случаях не играем лидирующую роль. Национальный совет глав полиции руководит в том, что касается ситуаций, когда британская команда отправляется за рубеж, занимается вопросами безопасности и сотрудничества с местными властями", — пояснила Дик.

"Я также знаю, что со многих точек зрения российские правоохранительные органы очень сильны, они обеспечивают очень хорошие меры безопасности. Но мы всегда обращаемся к нашему правительству по вопросам, связанным с зарубежными операциями. У нас нет полномочий работать за границей. Так что степень сотрудничества, если у нас попросят совета или обратятся за активным сотрудничеством, зависит от правительств наших стран. Но очевидно, что мы все хотим, чтобы люди были в безопасности", — отметила глава Скотланд-Ярда.

Она подчеркнула, что сотрудничество правоохранительных органов двух стран и в целом зависит от властей двух стран.